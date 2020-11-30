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"التموين": 400 مليار حجم التجارة الإلكترونية في مصر بعد "كورونا"

11:01 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
"التموين": 400 مليار حجم التجارة الإلكترونية في مصر بعد "كورونا"

الدكتور إبراهيم عشماوي

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن أزمة كورونا غيَّرت من ثقافة المستهلك ودفعته للجوء إلى التسوق الإلكتروني، وترتب على ذلك ظهور عدد كبير من تطبيقات التليفون المحمول الخاصة بالتسوق الإلكتروني.

وأوضح "عشماوي"، أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر وصل إلى 400 مليار جنيه بعد جائحة كورونا من إجمالي 1.2 تريليون جنيه إجمالي التجارة الداخلية في مصر.

وأشار مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن إحدى السلاسل التجارية المهمة في مصر كان حجم المبيعات الخاصة بها قبل أزمة كورونا خمسة ملايين جنيه، أما بعد "كورونا" فأصبح حجم المبيعات الخاصة بها 50 مليون جنيه عن طريق التسوق الإلكتروتي.

وتابع "عشماوي"، بأن العالم بأكمله سيتجه إلى التجارة الإلكترونية؛ حيث إن أوروبا تخطط أن يكون 70% من المشتريات إلكترونيًّا بحلول 2050.

جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي التجارة الإلكترونية فيروس كورونا

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