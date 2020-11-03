صفحة بوتين: لا توجد أخبار مهمة اليوم فقط الرئيس يستمتع بإجازته

وكالات

كتبت صفحة الرئيس الروسي فلادمير بوتين، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم الثلاثاء: "لا توجد أخبار مهمة اليوم، فقط الرئيس بوتين يستمتع بإجازته".

No big news today. Just the President enjoying his vacation!🌟 Никаких важных новостей сегодня. Просто Президент, наслаждающийся отдыхом! 🌟 Posted by Vladimir Putin on Tuesday, November 3, 2020

ونشرت الصفحة صورًا للرئيس بوتين، خلال إجازته في أحد الجبال.

يشار إلى أنه قد انطلقت الانتخابات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وحتى الآن شارك أكثر من ١٠٠ مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في كلمة له اليوم، خلال زيارته مقر للحزب الجمهوري في مقاطعة أرلنجتون في ولاية فرجينيا. إنه لا يمكن تأجيل النتيجة لأيام وأسابيع مبررًا ذلك بأن الأمريكيين والعالم ينتظران نتيجة الانتخابات.