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​برلماني عن اعتذار والد "طفل المرور": تأكيد على دولة القانون

08:34 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
​برلماني عن اعتذار والد "طفل المرور": تأكيد على دولة القانون

جون طلعت

القاهرة - مصراوي:

أكد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، ضرورة التفريق بين خطأ نجل المستشار أبوالمجد عبدالرحمن أبوالمجد، المعروف إعلاميا بـ"طفل المرور"، وبين طبيعة عمل أعضاء السلطة القضائية، حيث التعميم يمثل كارثة كبيرة، وخلطا للأوراق.

وأضاف "طلعت" في بيان اليوم الثلاثاء، أن خطأ الطفل فردي ويتم تطبيق القانون عليه، وتعاطي النيابة العامة معه أكد أنه لا أحد فوق المحاسبة، مهما كان شأنه ومهما كان منصبه، وهذه رسالة واضحة لكل الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي أرادت أن تنال من السلطة القضائية وأعضائها الذين يؤدون مهمتهم بكل تجرد وأمانة وحيادية دائما في تطبيق القانون.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن رسالة اعتذار الوالد للشعب المصري، ولرجال الشرطة المصرية، تأكيد على كل معاني دولة القانون، ورسالة أيضا لكل أسرة مصرية في ضرورة عدم التدليل غير المنضبط للأطفال، وأن تكون هناك متابعة مستمرة لهم ولتصرفاتهم فى ضوء الانفتاح التكنولوجي والإلكتروني الذي يسيطر على العالم.

جون طلعت طفل المرور مجلس النواب المستشار أبوالمجد عبدالرحمن أبوالمجد

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