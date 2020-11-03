بالصور.. البروفة النهائية لإخراج مباراة الزمالك والرجاء من ملعب المباراة

القاهرة - مصراوي:

أجرى فريق إخراج مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء الثلاثاء، البروفة النهائية لإخراج المباراة من ستاد القاهرة حيث تقام المباراة غدًا الأربعاء.

ترأس الفريق المخرجة إيناس عثمان، والمخرج محمد نصر الدين "بروديوسر" المباراة.

وبهذه البروفة، اختتمت إدارة البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري، استعداداتها لنقل وإخراج المباراة، حيث اختار فريق الإخراج أماكن تثبيت الكاميرات وزواياها، وأيضا التنسيق مع "الفار" وكاميراته.

بدورها، قالت إيناس عثمان مخرجة المباراة لمصراوي: "إننا ليس لدينا انتماءات وسنلتزم الحياد بشكل تام بين الفريقين"، لافتة إلى أنه تم تخصيص وحدتي hd و12 كاميرا لنقل المباراة، بحيث يتم تغطية كافة جوانب الملعب.

وأضافت إيناس: "معنا مخرجون ومساعدون على أعلى مستوى وجهزنا عملنا واختتمناه بتلك البروفة من استاد القاهرة، اليوم، لمعرفة أحجام الكادرات للمصورين والتنسيق مع الفار الذي يتولى إدارته طاقم برتغالي، لأنه يحتاج لكادرات محددة"، مؤكدة أن رئيسة التليفزيون نائلة فاروق وفرت كافة الإمكانيات اللازمة لإخراج المباراة بالشكل الأمثل، واعدة ببذل كل ما في وسعها للخروج بالمباراة بأفضل صورة ممكنة.

وكثّف قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام برئاسة نائلة فاروق، من استعداداته لمباراة الغد، حيث وجهت إدارة البرامج الرياضية بالخروج بالمباراة بأفضل صورة ممكنة على مستويي البث والإخراج.

وكلفت إدارة البرامج الرياضية ممثلة في محمد إبراهيم الجوهري المشرف العام على البرامج الرياضية، وإبراهيم مبارك مدير البرامج الرياضية بالقناة الأولى، المخرجة إيناس عثمان، لتتولى إخراج المباراة، على أن يتولى المخرج محمد نصر الدين مهمة بروديوسر المباراة، والذي يتولى كافة الجوانب اللوجستية لتسهيل عملية البث والإخراج لها.

وأكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لمصراوي، أنه سيتم نقل وبث المباراة أرضيًا على قناة أون تايم سبورتس بترددها الأرضي، خاصة بعد تقوية البث الأرضي الرقمي بأجهزة حديثة لتضاهي جودة البث الفضائى، ويمكن استقبال القناة بإريال عادي، بالإضافة إلى وجودها على التردد الأرضي الخاص بالقناة الثانية، فيما سيتم إقامة ستوديو تحليلي للمباراة.

كما تنقل إذاعة الشباب والرياضة تغطية خاصة أيضًا من خلال استوديو تحليلي بعنوان: "كورة FM"، تقديم كريم حسن شحاتة، ويستضيف سامي الشيشينى وهشام حنفي وجمال حمزة لتحليل المباراة والتعقيب عليها.