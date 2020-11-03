البابا تواضروس يدشن كنيسة القديسة بربارة بشبرا غدًا

القاهرة - مصراوي:

يزور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا الأربعاء، كنيسة القديسة بربارة بابا دبلو بشبرا.

وأكدت مصادر كنسية لـ"مصراوي" أنه من المقرر أن يدشن البابا الكنيسة صباح غدٍ الأربعاء، وفي المساء يلقى عظته الأسبوعية والتي اعتاد أن يلقيها كل يوم أربعاء.

وأضافت المصادر أنه كان من المقرر أن يدشن البابا تواضروس الكنيسة منذ عدة أشهر، ولكنه تم تأجيل تدشينها نظرا لإغلاق الكنائس ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الكنيسة الأرثوذكسية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وتابعت المصادر، أنه سيتم نقل القداس على الهواء مباشرة عبر القنوات القبطية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية.