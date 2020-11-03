وزير النقل: الانتهاء من أعمال تنفيذ محور كلابشة على نيل أسوان وجاهزيته للافتتاح

كتب- محمد سامي:

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عددًا من محافظات الصعيد، اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل.

بدأ الوزير الجولة بتفقد استكمال أعمال رفع كفاءة أحد قطاعات طريق أرمنت/ الواحات الصحراوي الغربي بطول 18 كم، وذلك ضمن خطة وزارة النقل لرفع كفاءة الطريق بطول 37كم؛ حيث التقى الوزير العمال والمهندسين، وأكد ضرورة أن يتم كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو المشروع.

وتوجه وزير النقل يرافقه محافظ أسوان لتفقد 3 محاور تنموية على النيل في محافظة أسوان، بدأها بتفقد محور كلابشة على النيل، والذي تبلغ تكلفته 1.050 مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، والذى يشتمل على 14 عمل صناعي (9 كبارٍ- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصارف؛ حيث بلغت نسبة تنفيذ المحور 100%، وأصبح جاهزًا للافتتاح خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير أهمية هذا المحور التنموي في ربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة- أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان ) وكذلك المساهمة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي، بالإضافة إلى خدمة قرى الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.

ثم تفقد الوزير معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذي يبلغ إجمالي تكلفته 1.4 مليار جنيه وطــوله 18كم وعرضه 21 م، والذي يتكون من 9 أعمال صناعية تشمل 7 كبارِ وعدد (2) نفق.

ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري بتكثيف الأعمال للانتهاء منه وفقًا للموعد المحدد؛ خصوصًا مع أهمية المحور في الربط بين الطريق الزراعي الشــرقي (القاهرة- أسوان) حتى الطريق الصحراوي الغربيـى (القاهرة- أسوان)، عابرًا نهر النيل والطريـق الزراعــي الغربي (القاهــرة- أسوان) جنـوب مدينـة دراو بمحافظـة أسوان.

وكذلك المساهمة في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع مناطق الكتل السكنية والمساهمة في ربط مناطق المحاجر على طريق بلانة/ كلابشة بالصحراوي الغربي وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، بالإضافة إلى خدمة مشروع زراعة الـ١.٥ مليون فدان ومناطق الزراعة غرب كوم أمبو.

وتوجه الوزير لمتابعة أعمال تطوير المسافة من أسوان حتى إدفو بطول 100كم، والتي بدأ تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1155 كم، والذي صدقت القيادة السياسية على تنفيذه خلال 4 سنوات، والذي تم تقسيمه إلى 4 مراحل؛ حيث تابع الوزير أعمال إنشاء جسر الطريق ووجه بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها؛ خصوصًا مع الأهمية الكبيرة للطريق في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، بالإضافة إلى أنه سيكون جزءًا من محور القاهرة/ كيب تاون.

وفي ختام جولته وزير النقل أعمال تنفيذ محور بديل خزان أسوان، الذي تبلغ تكلفته 1.956 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترًا، بواقع 3 حارات في كل اتجاه، ويتكون من عدد 3 أعمال صناعية (2كوبري+ نفق) تشمل كوبري على النيل بطول 2050متر، بالإضافة إلى نفق وكوبري الطريق الصحراوي الغربي وأعمال طرق بطول 3.3 كم؛ حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ القواعد الخرسانية والأعمدة والكمر والجسم الخرساني.

وطالب الوزير بتنفيذ كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية؛ خصوصًا مع أهمية هذا المحور التنموي في المساهمة في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد؛ للمحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل.

ولفت وزير النقل إلى أن المحور سيربط بين الطريــق الواصــل لطريــق أسوان- برنيـــس حتــى الطريـــق الصحــــراوي الغربــــــي (القاهــرة- أسوان) عابــــرًا نهـــــر النيــل والربــط علــــــــــى طريـــــــــق أسوان/ أبــــو سمبــل، مضيفًا أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية العام المقبل.

وأوضح الوزير أنه تم التخطيط لإنشاء عدد 14 محورًا على النيل في الصعيد بتكلفة 18.5 مليار جنيه؛ حيث تم إنشاء عدد 3 محاور بتكلفة 1.5 مليار جنيه؛ وهي (طما- جرجا- بني مزار)، وجار تنفيذ عدد 9 محاور بتكلفة 13.5 مليار جنيه؛ وهي (عدلي منصور- سمالوط- قوص- كلابشة- الفشن- أبو تيج- ديروط- دراو- بديل خزان أسوان )، وتم التخطيط لتنفيذ عدد 2 محور بتكلفة 3.5 مليار جنيه؛ وهي (منفلوط- شمال الأقصر)، اعتبارًا من خطة العام المالي المقبل 2021/2022.