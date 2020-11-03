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"مصر للطيران" تسيِّر 77 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب خلال الـ48 ساعة المقبلة

01:25 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
"مصر للطيران" تسيِّر 77 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب خلال الـ48 ساعة المقبلة

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستسيِّر خلال الـ48 ساعة المقبلة رحلاتها إلى 77 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 8 آلاف راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيِّر رحلاتها اليوم وغدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أثينا، بودابست، نيويورك، واشنطن، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، نيروبي، دبي، أبوظبي، الخرطوم، الشارقة، أربيل، بيروت، تونس، البحرين، أنجولا، الرياض، بغداد، لاجوس، أنجامينا، أبوجا، الدمام، أمستردام، موسكو، عمان، جدة، المدينة المنورة، جوانزو)، و13 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٦ رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 8 آلاف راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مصر للطيران رحلات جوية عودة حركة الطيران

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