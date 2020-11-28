السيسي يلتقي النائب الأول لرئيس جنوب السودان

(مصراوي):

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار زيارته إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، برياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأن دعم مصر للجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات بنود اتفاق السلام في جنوب السودان، سعيًا نحو تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبها الشقيق.