أكثر الكلمات إنتشاراً

اغتيال زادة نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

السيسي يلتقي النائب الأول لرئيس جنوب السودان

09:43 م السبت 28 نوفمبر 2020
السيسي يلتقي النائب الأول لرئيس جنوب السودان

السيسي ونائب الرئيس الجنوب أفريقي

(مصراوي):

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار زيارته إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، برياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأن دعم مصر للجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات بنود اتفاق السلام في جنوب السودان، سعيًا نحو تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبها الشقيق.

السيسي جنوب السودان رياك مشار

الخبر التالى:

قبل مناقشتها غدًا.. ننشر المسودة النهائية للائحة مجلس الشيوخ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 114832

    عدد المصابين

  • 102390

    عدد المتعافين

  • 6608

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 61299884

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1437622

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا