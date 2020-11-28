تفاصيل اجتماع أعضاء لجنة تحكيم مسابقة النحت بمؤسسة فاروق حسني (صور)

(مصراوي):

كشفت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، تفاصيل اجتماع أعضاء لجنة تحكيم مسابقة النحت، اليوم السبت، للفرز والتصويت على الأعمال الفنية المقدمة للمسابقة طبقًا لمعايير التقيم الآتية: (الابتكار -المعاصرة - جودة الأداء) مع مراعاة القيم الجمالية والتشكيلية للعمل الفني.

وأكدت المؤسسة أنه تقدم للمسابقة 106 متسابقين من 17 محافظة على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه مصري كالتالي: 50 ألف جنيه الجائزة الأولي، 30 ألف جنيه الجائزة الثانية، 20 ألف جنيه الجائزة الثالثة.

تضم لجنة التحكيم لمسابقة النحت الفنان الدكتور عبدالعزيز صعب أستاذ بكلية الفنون التطبيقية قسم النحت، الفنان الدكتور شمس القرنفلى عميد كلية الفنون التطبيقية، الفنان الدكتور عصام درويش أستاذ دكتور بقسم النحت كلية التربية الفنية جامعة حلوان، الفنان إيهاب اللبان نحات ومدير مجمع الفنون وزارة الثقافة، الفنان ناجى فريد نحات.

ومن المقرر إعلان أسماء المتسابقين المؤهلين للمرحلة قبل النهائية في وقت لاحق، وإقامة معرض جماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية وحفل توزيع الجوائز وذلك برعاية وزارة الثقافة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك في الخامس من يناير 2021.