انطلاق دورات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني بمديريات الأوقاف في عدة محافظات

(مصراوي):

انطلقت اليوم السبت فعاليات دورات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني بمديريات أوقاف القاهرة، وجنوب سيناء، وأسوان، وأسيوط، وبورسعيد، وبني سويف.

ففي القاهرة، انطلقت أولى دورات الاستخدام الرشيد مع الفضاء الإلكتروني للأئمة بمديرية أوقاف القاهرة بقاعة التدريب بمسجد النور، تضمنت محاضرتين: الأولى: حول أخلاقيات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني حاضر فيها الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة متحدثا عن الجانب الأخلاقي في التعامل مع الفضاء الإلكتروني، والثانية: حول تقنيات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني حاضر فيها الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، مبينًا خطورة المواقع الوهمية الداعية للفتنة والمروجة للشائعات، ومحذرًا من الاستدراج عبر الرسائل الخاصة.

وقال الدكتور محمد عزت، مدير مديرية أوقاف أسوان، إن المديرية بدأت اليوم أولى دورات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني للعاملين بمديرية أوقاف أسوان، وقد تضمنت الدورة محاضرتين: الأولى: حول أخلاقيات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني، والثانية : حول تقنيات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني حيث تم شرح كيفية التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، وتقنيات أمن المعلومات والرقابة المستمرة على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وما ينتج عن التفاعل مع المنشورات وكيفية تنقية الصفحات من الحسابات الوهمية، وقد استخدم المحاضرون الوسائل الحديثة في شرحهم وتناولهم للمحاضرة.

وفي جنوب سيناء، بدأت اليوم أولى دورات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني للأئمة بخمس إدارات بمديرية أوقاف جنوب سيناء بقاعة مجمع الإعلام بجنوب سيناء، تضمنت محاضرتين: الأولى: حول أخلاقيات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني وحاضر فيها الشيخ إسماعيل الراوي مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، والشيخ جلال شريف مدير الدعوة بأوقاف جنوب سيناء، والثانية : حول تقنيات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني وحاضر فيها أحمد سعد موجه الحاسب الآلي بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعبير نائل موجه الحاسب الآلي بالتربية والتعليم بالمحافظة حيث قاما بشرح كيفية التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، وتقنيات أمن المعلومات والرقابة المستمرة على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وما ينتج عن التفاعل مع المنشورات وكيفية تنقية الصفحات من الحسابات الوهمية، وقد استخدم المحاضرون الوسائل الحديثة في شرحهم وتناولهم للمحاضرة.

وفي أسيوط، واصلت مديرية الأوقاف بالمحافظة لليوم الثاني على التوالي دورات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني، وذلك بالمركز الثقافي الاسلامي بمسجد التقوي بمدينة أسيوط، تضمنت محاضرتين: الأولى حول أخلاقيات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني حاضر فيها الشيخ محمد عبداللطيف محمود مدير الدعوة بالمديرية متحدثا عن الجانب الأخلاقي في التعامل مع الفضاء الإلكتروني، والثانية : حول تقنيات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني حاضر فيها ممدوح عبد الغني عثمان مدير مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمديرية، متناولا التعريف بأضرار الاستخدام السيئ للسوشيال ميديا، كما حذّر من الاستدراج عبر الرسائل الخاصة، وخطورة المواقع الوهمية والداعية للفتنة والمروّجة للشائعات.

وفي بورسعيد، تواصل مديرية الأوقاف بالمحافظة دورات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني، حيث حاضر فيها محمد عصام الدين مدير التعليم الإلكتروني بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، ووليد أبو زيد منسق منظومة التحول الرقمي ببورسعيد وتناولا التعريف بأضرار الاستخدام السيئ للسوشيال ميديا، وخطورة المواقع الوهمية والداعية للفتنة والمروّجة للشائعات والاستدراج عبر الرسائل الخاصة.

وفي بني سويف واصلت مديرية الأوقاف بالمحافظة لليوم الثاني على التوالي دورات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني، من خلال محاضرتين: الأولى : حول أخلاقيات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني حاضر فيها الشيخ مصطفي كمال رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية متحدثا عن الجانب الأخلاقي في التعامل مع الفضاء الإلكتروني، والثانية : حول تقنيات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني حاضر فيها أحمد عبد الله أخصائي الحاسب الآلي والمعلومات، متناولا التعريف بأضرار الاستخدام السيئ للسوشيال ميديا، ونبّه على خطورة المواقع الوهمية والداعية للفتنة والمروّجة للشائعات، كما حذّر من الاستدراج عبر الرسائل الخاصة.

تأتي هذه الدورة في ضوء توجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وحرص الوزارة على نشر الوعي المجتمعي وتثقيف الأئمة، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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