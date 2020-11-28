انطلاق اجتماع لجنة لائحة الشيوخ.. وأبوهشيمة يشارك

كتب- مصراوي:

انطلق قبل قليل، الاجتماع الطارئ للجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس ظهر اليوم السبت، لنظر مقترحات أعضاء المجلس على اللائحة، والتي تمت تقديمها علي مدار الأيام الماضية وفي مقدمتها فصل لجنتي التعليم والاتصالات وإضافة لجنة جديدة معنية بشئون التكنولوجيا والتحول الرقمي.

يأتي ذلك قبل ساعات من الجلسة العامة للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية والموافقة عليها من أعضاء المجلس، والمقرر لها غدا الأحد، حيث قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أن اجتماع اللجنه اليوم لنظر مقترحات الأعضاء على ما انتهت له لجنة اللائحة وقبل المناقشة غدا بالجلسة العامة.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، قد تلقت عدة طلبات ومقترحات منها طلبا للنائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشئون الاتصالات والتحول الرقمي إلى لجان المجلس الـ 14 التي انتهت لها لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحضر منذ قليل النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس النواب منذ قليل اجتماع لجنة إعداد اللائحة بمجلس الشيوخ لإبداء ملاحظاته على اللائحة الداخلية للشيوخ، وقد حضر اليوم عدد من النواب لإبداء ملاحظتهم علي بعض، مواد لائحة مجلس الشيوخ: وهم محمود بكري، هشام الحاج علي، محمد فهمي صالح، محمود سامي،كامليا صبحي بالاضافه إلى الدكتور ياسر الهضيبي، وقد وجهت لجنة إعداد اللائحة بمجلس الشيوخ الدعوة إلى عدد من النواب للاجتماع الطارئ الذي يعقد اليوم لإبداء أرائهم فيها.