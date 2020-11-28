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فيديو| مراسم استقبال رسمية للسيسي فور وصوله جنوب السودان

02:13 م السبت 28 نوفمبر 2020
فيديو| مراسم استقبال رسمية للسيسي فور وصوله جنوب السودان

مراسم استقبال رسمية للسيسي

كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جنوب السودان، حيث استقبله الرئيس سلفا كير بمطار جوبا الدولي.

ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية، على موقع يوتيوب، مقطع فيديو يوضح تفاصيل وصول الرئيس ومراسم الاستقبال الرسمية التي أعدتها دولة جنوب السودان لاستقباله.

وتشهد الزيارة عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في إطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك

السيسي الرئيس السيسي جنوب السودان سلفا كير

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