رئيس القابضة للمياه يشكر جميع العاملين بالشركات التابعة لمواجهة الأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشكر والتقدير لجميع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وشركتى الإسكندرية على وجه خاص لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية لمواجهة الأمطار وسحب تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل على مدار الساعة، وبذل كل الجهد والعطاء لصالح مصرنا الحبيبة.

وأكد خلال كلمته عبر اجهزة اللاسلكى للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، أن جميع العاملين والإدارات واصلوا العمل فى مواقعهم دون توقف، معربا عن سعادته بالتواجد معهم لمشاركتهم هذا الأداء الذى وصفه بالمتميز والمشرف، والذى يعكس قدرتهم على مواجهة الأزمات وأصعب المواقف.

وأشار إلى التعاون غير المسبوق بين شركتى مياه الشرب والصرف الصحي بالاسكندرية، والعمل ككيان واحد بين جميع الأطراف، وكذلك الشركات التابعة للشركة القابضة من المحافظات على الدعم المقدم من معدات وأفراد.

ووجه رسلان الشكر لللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والسادة المحافظين وكافة الأجهزة التنفيذية، على المتابعة المستمرة وكل ما قدموه من دعم للشركات التابعة.

وتوجه كلا من اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية بالشكر للعاملين.

كما تلقى رئيس الشركة القابضة ردودا ورسائل واسعة من العاملين من الشركات تعد ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.