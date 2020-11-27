تفعيل اتفاقية المشاركة بالرمز بين "مصر للطيران" و"آير كايرو"

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركتا "مصر للطيران" و"آير كايرو"، اليوم الجمعة، تفعيل اتفاقية المشاركة بالرمز الموقعة بينهما، بهدف فتح آفاق جديدة وإتاحة أكبر عدد من خيارات السفر لركاب الشركتين وتعزيز تواجدهما في أسواق خارج نطاق شبكة خطوطهما خلال جدول شتاء 2020/ 2021، وتنفيذًا لرؤية وزارة الطيران المدني في تشجيع الحركة السياحية والسفر من وإلى مصر، استكمالًا للجهود التي تبذلها الشركتين لتوسيع شبكة خطوطهما بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات الركاب.

وصرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركتين تعملان على توفير شبكة خطوط تصل بالركاب إلى وجهات السفر المحلية والعالمية الأكثر طلبًا، خاصة في هذه الفترة المهمة التي تمر بها صناعة الطيران في العالم، ومن هذا المنطلق كان لزامًا تفعيل سبل التعاون بين الشركتين لعبور هذه الفترة المهمة.

ومن ناحيته، قال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن تفعيل الاتفاقية تضمنت فتح آفاق جديدة لركاب الشركتين، مضيفًا أن الاتفاقية توفر لركاب مصر للطيران إمكانية السفر مباشرًة من مدينة شرم الشيخ إلى نابولي وباري بإيطاليا، على متن رحلات شركة "آير كايرو" اعتبارًا من 19 و21 ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يتم إضافة المزيد من الوجهات خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق أوضح حسين شريف رئيس شركة آير كايرو، أن الاتفاقية تتضمن إتاحة العديد من الوجهات الداخلية والدولية لمصر للطيران إلى ركاب شركة "آير كايرو" من القاهرة إلى كل من (كوبنهاجن – البحرين – روما - ميلانو)، بالإضافة إلى إمكانية الحجز على عدد من الرحلات الداخلية لمصر للطيران بين القاهرة و(شرم الشيخ – الغردقة - الأقصر- أسوان - برج العرب) اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل.

يذكر أن الرحلات متاحة على أنظمة الحجز ويمكن لركاب مصر للطيران الحجز عن طريق مكاتب بيع الشركة أو وكلاء السياحة حول العالم أو الاتصال بـ 1717 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com ، كما يمكن لركاب شركة آير كايرو حجز الرحلات من خلال الموقع الإلكتروني للشركة aircairo.com أو وكلاء السياحة والسفر حول العالم.

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