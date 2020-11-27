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هل تغلق الحكومة المقاهي والكافيهات أثناء مباراة نهائي القرن؟.. مصدر يجيب

02:36 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
هل تغلق الحكومة المقاهي والكافيهات أثناء مباراة نهائي القرن؟.. مصدر يجيب

المقاهي

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، حقيقة غلق المقاهي والكافيهات مساء اليوم خلال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي القرن الأفريقي.

وقال المصدر، لمصراوي، اليوم: "شغالة.. طبقا للمواعيد المحددة بقرار وزير التنمية المحلية والساعات المضافة للخميس والجمعة".

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك.

فيما كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الطقس اليوم الجمعة خلال مباراة القرن بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون طقس اليوم الجمعة مستقرًا مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة، مؤكدين أنها لن تؤثر على سير أحداث اللقاء.

وشدد الخبراء على أن حالة عدم الاستقرار ما زالت مستمرة على محافظات السواحل الشمالية والدلتا، واستمرار سقوط الأمطار.

ونصح الخبراء، المواطنين بأغلب المحافظات، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خلال الخروج لمتابعة المباراة في الأندية والكافيهات؛ نظرًا لبرودة الجو خلال فترة إقامة المباراة.

المقاهي الكافيهات‎ مباراة نهائي القرن وزارة التنمية المحلية

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