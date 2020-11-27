حدث ليلًا| ارتفاع إصابات "كورونا" وانتصار السيسي تكشف أسرار حياتها مع الرئيس

كتب - يوسف عفيفي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث على النحو التالي:

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 67 من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102268 حالة حتى اليوم.

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انتصار السيسي: "زوجي هدية من ربنا.. وبيتأثر في المواقف الإنسانية"

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، إن المولى عز وجل أنعم عليها بهدية وهي زوجها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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قرينة الرئيس: "30 يونيو أصعب يوم في حياتي"

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن يوم الـ30 من يونيو هو أصعب يوم مر عليها، متابعة: "كان يوم فيه مشاعر متلخبطة، كنت بين حاجتين فرحة اليوم الجميل والخوف على أسرتي".

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استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

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إسعاد يونس تعرض صورًا تُنشر لأول مرة للرئيس السيسي

عرضت الإعلامية إسعاد يونس، صورًا خاصة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لأول مرة على فضائية "دي إم سي"

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مبادرة "اتكلم عربي".. السيسي يكلف "الهجرة" بنقل الأحداث لأبناء المصريين بالخارج

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة الهجرة، بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية المهمة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين في مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.

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نقيب الصحفيين الموريتانيين: إعادة إطلاق اسم "جمال عبدالناصر" على أكبر شوارع نواكشوط

أكد موسى بهلى نقيب الصحفيين الموريتانيين أن بلدية مدينة نواكشوط العاصمة أعادت هذا الأسبوع، إطلاق اسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر على أكبر شوارعها؛ تقديرًا لدوره الكبير فى أفريقيا وتقديرًا لاستعادة مصر وجودها المؤثر فى القارة السمراء بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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برق وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من استمرار حالة عدم الاستقرار على شمال البلاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

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تأجيل سداد مستحقات استهلاك "الكهرباء والغاز" للمنشآت السياحية والفندقية لنهاية 2020

أعلنت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، تجديد العمل بموافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاص مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز حتى 31 ديسمبر 2020.

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ترامب: سأترك البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح بايدن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه سيترك البيت الأبيض إذا أعلن المجمع الانتخابي فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لكنه أضاف أنه غير مستعد للاعتراف بالهزيمة مكررًا مزاعم كاذبة بشأن فوزه.

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ولاية فيكتوريا الأسترالية تنجح في القضاء على فيروس كورونا

لم تسجل ولاية فيكتوريا، التي كانت بؤرة الموجة الثانية من جائحة كورونا في أستراليا، اليوم الجمعة أي حالات إصابة أو وفيات جديدة جراء الفيروس المستجد، لليوم الثامن والعشرين على التوالي.

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بريطانيا: تحذير من الإغلاق الصارم الثالث إذا تم كسر القواعد الجديدة

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الخميس سكان إنجلترا من كسر آخر القيود المفروضة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد أو المخاطرة بمواجهة إغلاق جديد في جميع أنحاء البلاد في العام الجديد.

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