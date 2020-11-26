أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس نهائي القرن مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

برق وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من استمرار حالة عدم الاستقرار على شمال البلاد

07:02 م الخميس 26 نوفمبر 2020
برق وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من استمرار حالة عدم الاستقرار على شمال البلاد

تعبيرية

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

وحذرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية فيس بوك، من تأثر البلاد بسحب منخفضة ومتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد قد يصاحبها البرق والرعد وتغزر أحيانا.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس على مختلف أنحاء البلاد اليوم الخميس.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب الصعيد نهارا، بارد على غالبية الأنحاء ليلا.

وتوقعت الهيئة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية.

FB_IMG_1606404931676FB_IMG_1606404936410

أمطار غزيرة الطقس الأرصاد سقوط الأمطار

الخبر التالى:

المجلس القومي لحقوق الإنسان ناعيا "أبو سعدة": قيمة وقامة حقوقية عالية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تحذر من استمرار حالة عدم الاستقرار على شمال البلاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا