أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ بورسعيد بجائزة "التميز الحكومي العربي"

02:40 م الخميس 26 نوفمبر 2020
وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ بورسعيد بجائزة "التميز الحكومي العربي"

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

هنأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لاختياره كأفضل محافظ في الوطن العربي في مسابقة التميز الحكومي العربي والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن محافظة بورسعيد شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في كافة المجالات والقطاعات في ظل متابعة مستمرة من اللواء عادل الغضبان لتنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية والتي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة ومستوي خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد شعراوي على اهتمام القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء بملف تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بكافة المحافظات في إطار منظومة التحول الرقمي التي تقوم بها الدولة المصرية.

وأشاد وزير التنمية المحلية بكافة القائمين على جائزة التميز الحكومي والتي ساعدت في إحداث طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في الأداء الحكومي، وتعزيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما يساعد في تقديم أفضل الخدمات للمواطن العربي .

ودعا اللواء محمود شعراوي، جميع العاملين بالإدارة المحلية و الديوان العام للوزارة إلى التفاني والإخلاص في العمل والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإيجاد الحلول المبتكرة للمشاكل التي تواجه المواطنين.

وفي السياق ذاته هنأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، نهى أحمد السيد، والتي تشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بمحافظة الإسكندرية ، لفوزها بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية في جائزة التميز الحكومي بالإمارات.

وقال "شعراوي"، إن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لزيادة نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية المحلية في المحافظات ومكافأة المتميزات منهم بما يحقق الرؤية التنموية للدولة وتنفيذ توجيهات القيادات السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأشار اللواء شعراوي إلى الزيادة المستمرة في نسبة القيادات النسائية بالوزارة والمحافظات خلال الثلاث سنوات الماضية، ودعا وزير التنمية المحلية ، كافة القيادات النسائية بالإدارة المحلية والاجتهاد والتفاني في العمل وتعظيم الأداء في كافة المؤسسات لتطوير الأداء الحكومي والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.​

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية محافظ بورسعيد جائزة التميز الحكومي العربي

الخبر التالى:

الثلاثاء المقبل.. حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم بالجامعة الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تصل القاهرة بعد قليل.. الأرصاد تكشف شدة الأمطار خلال الساعات القادمة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا