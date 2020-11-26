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برلماني: كلمة الرئيس حول تداعيات كورونا رسالة طمأنة

06:00 ص الخميس 26 نوفمبر 2020
برلماني: كلمة الرئيس حول تداعيات كورونا رسالة طمأنة

جون طلعت

أكد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص على كشف كافة الحقائق أمام الشعب بشأن كافة التداعيات والتطورات الخاصة بفيروس كورونا، وكذلك استعدادات الدولة لمواجهة الجائحة.

وأشار النائب، إلى أن الرئيس في خطابه، كان واضحا فيما يتعلق بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات الوقاية لمنع العدوى بالفيروس، مشددا على ضرورة قيام الجهات التنفيذية بدورها في مواجهة مخالفي الإجراءات الاحترازية.

وحول إعلان الرئيس بشأن استعداد الدولة للتعاقد من أجل توفير مصل فيروس كورونا، أكد جون طلعت، أنه رسالة طمأنة لجموع المصريين بأن الدولة تسير في الطريق الصحيح من أجل الحفاظ على صحة المصريين.

وقال عضو مجلس النواب: كما نجحنا في مواجهة الموجة الأولى للفيروس، سوف نستطيع تجاوز الموجة الثانية بفضل توجيهات القيادة السياسية وكذلك تضافر كافة الجهود بما فيها حرص المواطنين على الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

جون طلعت مجلس النواب السيسي فيروس كورونا

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