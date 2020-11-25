أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.8 درجة يضرب السواحل الشمالية

09:55 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.8 درجة يضرب السواحل الشمالية

كتب – يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء، عددًا من الزلازل بمنطقة البحر المتوسط، بالقرب من السواحل المصرية.

وأوضح المعهد في بيان اليوم، أن الهزة الأولى كانت في الساعة 41؛ 24 : 11 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، خط العرض: 33.9763° شمالا، وخط الطول: 25.9853° شرقا وتبعد نحو 316 كم شمال مدينة مرسى مطروح، بعمق 13 كم.

ووقعت الهزة الأرضية الثانية، صباح اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر، الساعة 20 :18: 12 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بقوة 4.2 درجة على مقياس ريخت، خط العرض: 32.7985° شمالا، وخط الطول: 29.9228° شرقا، وبعد نحو 170 كم شمال مدينة الإسكندرية، بعمق: 23 كم.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لم يرد للمعهد حتى تاريخه أي شعور من بعض المواطنين بهاتين الهزتين.

هزة أرضية زلزال السواحل الشمالية

الخبر التالى:

وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتابعان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا