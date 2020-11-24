"الرعاية الصحية": جولات تفقدية لمتابعة جاهزية المنشآت الطبية بالأقصر

كتب - أحمد جمعة:

أجرى الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية بجولة تفقدية داخل محافظة الأقصر، لمتابعة موقف الاستعدادت النهائية والوقوف على مستوى التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمنشآت المقرر دخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة على أرض الواقع بالمحافظة.

وتأتي هذه الجولة ضمن مجموعة من الجولات التي يقوم بها عدد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمتابعة استعدادات محافظة الأقصر لتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بها قريبا، شملت الجولة المرور على عدد من الوحدات والمراكز الصحية الجديدة التابعة للهيئة، والتي تم تطويرها في منطقة القرنه بغرب الأقصر، لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد فيها.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الجولة شملت متابعة جاهزية المنشآت الصحية، وقياس مدى توافر جميع متطلبات ومعايير الاعتماد والجودة للتسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بها، وذلك استعدادا لتقديم أفضل خدمة طبية متطورة تتوافق مع المعايير العالمية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

والتقى الدكتور التلواني، خلال جولته، بعدد من العاملين بالوحدات الصحية المقرر عملها بنظام التأمين الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، وقام بمناقشتهم لقياس مدى استيعابهم ومعرفتهم بالسياسات الجديدة للعمل والتأكد من تأهيلهم للتعامل ضمن المنظومة الجديدة على الوجه الأكمل، وذلك ضمانا لحسن جودة وأداء العمل وفق مقاييس الجودة طبقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، الذي على مقربة من الإطلاق الفعلي بالمحافظة.

كما تطرق الحديث مع العاملين إلى آلية تسجيل الملفات الفردية والعائلية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وكيفية التعامل مع كافة الإجراءات الطبية للمواطنين داخل الوحدات، لافتا إلى نظام الإحالة إلى المستشفيات والتدخل السريع والفوري في حال الحالات الحرجة.

وتابع التلواني مدى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى داخل الوحدات والمراكز الوصحية المقررعملها بالمحافظة ضمن المنظومة الجديدة، وباشر إجراءات الوقاية والتعقيم المتبعة داخل الوحدات التي قام بالمرور عليها عمليا، وذلك في إطار حرص الهيئة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المنشآت الطبية التابعة لها، بما يضمن سلامة المواطنين وسلامة الفريق الطبي وكافة العاملين بها.

وكان الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان قد شدد على تنفيذ خطة الدولة المصرية لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المواطنيين بالمحافظة من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وفقًا لأعلي المقاييس العالمية، داعيًا جميع مواطني وأهالي محافظة الأقصر الذين لم يسجلوا بعد في المنظومة بسرعة التوجه لأقرب وحدة أو مركز صحي لخدمة منطقته السكنية للتسجيل وفتح الملف الخاص به، مع ضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة، وذلك لضمان الاستفادة من الخدمه الطبية الجديدة المميزة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر.