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"الإياتا": الانتهاء من المرحلة الأخيرة لإصدار بطاقات خاصة للركاب قريبًا

12:13 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
"الإياتا": الانتهاء من المرحلة الأخيرة لإصدار بطاقات خاصة للركاب قريبًا

الإياتا

كتب- محمد عبيد:

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، إن المرحلة الأخيرة الخاصة بإصدار بطاقات سفر صحية رقمية ستنتهي قريبًا، وسوف تساعد على إعادة فتح الدول لحدودها والسفر بين البلاد بشكل أكثر أمانًا في ظل جائحة كورونا التي ظهرت الموجة الثانية لها.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره "الإياتا"، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه السنوي، والذي يستمر على مدار يومين في المدينة السويسرية جنيف.

وقال "الإياتا" إن الدول الآن تعتمد على إجراء الاختبارات الصحية للركاب قبل السفر، وذلك كوسيلة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتسهيل على الركاب بعدم الخضوع لفترة الحجر الصحي، مشيرًا إلى أن البطاقات الصحية الرقمية التي سيقوم بإصدارها سوف تساعد على توفير المعلومات الصحية الخاصة بالاختبارات الطبية واللقاحات اللازمة للتداول بين الدول وشركات الطيران والمعامل الصحية المعنية بإجراء اختبارات كورونا.

ودعا "الإياتا" جميع الدول إلى العمل على دعم البنية التحتية الخاصة بتدفق وتبادل المعلومات، وأن تكون لديها وسائل جيدة للتحقق من صحة الاختبارات الصحية ومدى مصداقية المعامل والمستشفيات التي تتولى إجراء هذه الاختبارات الصحية.

وطالب "الإياتا" شركات الطيران بأن تكون لديها القدرة على توفير المعلومات الدقيقة للركاب على متن رحلاتها، والتحقق من أن الراكب قام بكل الإجراءات الصحية قبل السفر على وجه الدقة، مؤكدًا أيضًا ضرورة أن تتوافر لدى المعامل الخاصة بإجراء الاختبارات خبرة كافية والوسائل التي تمكنها من إصدار شهادات رقمية للركاب تعترف بها الحكومات.​

الإياتا الاتحاد الدولي للنقل الجوي السفر

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