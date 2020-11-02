التعمير والإسكان يشارك في تمويل إنشاء مصنع عملاق للأدوية في برج العرب

يشارك بنك التعمير والإسكان ضمن التحالف المصرفي لتمويل صناعة الدواء المصرية، من خلال المساهمة في انشاء مصنع للأدوية بمدينة برج العرب، التحالف المصرفي الذي يضم بنوك: المصري لتنمية الصادرات، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية وقناة السويس.

وأكد حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن ذلك يأتي في إطار حرص البنك على دعم الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وأضاف غانم أن المساهمة في هذا التمويل المشترك يأتي لتقديم التمويل اللازم لصناعة تعد من أهم الصناعات الحيوية بالاقتصاد المصري مما يسهم في سرعة توفير الدواء للمواطن المصري والتوسع في انتاج الأدوية البيولوجية تماشيا مع الاتجاه العالمي لإنتاج هذا النوع من الادوية، والتي يتم الاعتماد في توفيرها حاليا على الاستيراد، ما يسهم في تخفيض الضغط على موارد الدولة من العملة الأجنبية، هذا بالإضافة الي تصنيع منتجات جديدة لم يتم طرحها قبلا بالسوق المصري كالحقن المجهزة مسبقا.

وأشار إلى أن عقد التمويل المشترك لصالح شركة فيتو فارم إنترناشيونال للأدوية والكيماويات، الذي يستهدف المساهمة في التكلفة الاستثمارية لمشروع انشاء مصنع للأدوية بمدينة برج العرب، سيتضمن وحدتان انتاجيتان تتخصص الوحدة الأولى في انتاج كافة الادوية الصيدلانية والمستحضرات الطبية، بينما تتخصص الوحدة الثانية في انتاج الادوية البيولوجية، لافتاً الى ان اجمالي مبلغ التمويل الذي يشارك به التحالف المصرفي حوالي 650 مليون جنيه وتبلغ حصة البنك في 120 مليون جنيه لمدة تبلغ 7 سنوات في حين تبلغ التكلفة الاستثمارية الاجمالية للمشروع نحو 1.1 مليار جنيه.

وأكد رئيس مجلس ادارة البنك أن البنك يهدف في إطار استراتيجيته التوسعية في المرحلة القادمة الي التوسع في قروض الشركات لتشجيع الاستثمارات القومية وتلبية الاحتياجات التمويلية وخاصة للقطاعات الاقتصادية الأكبر تأثيراً في نمو الاقتصاد المصري والمتماشية مع خطة الدولة لرفع قدرات القطاعات الحيوية وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات.

وأشاد غانم بالتعاون الفعال والمثمر بين البنوك المشاركة في التمويل والذي يعكس قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري.

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