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الفريق محمد فريد يعود للقاهرة بعد مباحثات مع الجانب السوداني

01:43 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
الفريق محمد فريد يعود للقاهرة بعد مباحثات مع الجانب السوداني

الفريق محمد فريد

كتب- محمد سامي:

عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد إنتهاء زيارته لدولة السودان لبحث أوجه التعاون مع الجانب السودانى الشقيق ، وقد أسفرت المباحثات عن إعداد إطار توافقى تناول سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان والعمل المشترك فى مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والتأمين الفنى والصناعات العسكرية.

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أجريت له مراسم استقبال رسمية بالعاصمة السودانية الخرطوم، والتقى وزير الدفاع السوداني ورئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية وناقش الجانبان عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.

وأكد وزير الدفاع السودانى على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والسودان وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، كما أشار رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية إلى أن ما تم الإتفاق عليه خلال الاجتماعات يعتبر نقلة حقيقية فى مسيرة تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

من جانبه أكد الفريق محمد فريد على أهمية تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل من مصر والسودان ، مشيراً إلى أن هناك توافق فى الرؤى حول صياغة إستراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين ، وأن ما تم الإتفاق عليه خلال المباحثات يلبى طموحات البلدين فى الأمن والاستقرار والتنمية .

حضر المباحثات قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.​

الفريق محمد فريد القوات المسلحة السودان

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