طرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب كمرحلة أولى بمنطقة أرض مطار إمبابة
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وزارة الإسكان، مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب، كمرحلة أولى، بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2، بمنطقة أرض مطار إمبابة.
وأوضح وزير الإسكان، أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 16/11/2020.
وأضاف الجزار، أن مقدم الحجز يبلغ 50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
107736
عدد المصابين
-
99555
عدد المتعافين
-
6278
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
46782395
عدد المصابين
-
33703728
عدد المتعافين
-
1204675
عدد الوفيات
إعلان