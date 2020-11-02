أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

طرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب كمرحلة أولى بمنطقة أرض مطار إمبابة

10:22 ص الإثنين 02 نوفمبر 2020
طرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب كمرحلة أولى بمنطقة أرض مطار إمبابة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وزارة الإسكان، مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب، كمرحلة أولى، بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2، بمنطقة أرض مطار إمبابة.

وأوضح وزير الإسكان، أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 16/11/2020.

وأضاف الجزار، أن مقدم الحجز يبلغ 50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).​​

عاصم الجزار منطقة أرض مطار إمبابة وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية

الخبر التالى:

لماذا لم تنفذ تذاكر مهرجان الموسيقى العربية حتى الآن؟.. رئيس الأوبرا يُجيب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107736

    عدد المصابين

  • 99555

    عدد المتعافين

  • 6278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46782395

    عدد المصابين

  • 33703728

    عدد المتعافين

  • 1204675

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:12 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا