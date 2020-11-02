كورونا في 24 ساعة| 181 إصابة وتحذير شديد بشأن الفيروس.. ولا تقترب هذه الأماكن خلال الشتاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، إن الحالة الصحية في المدارس بشأن فيروس كورونا مطمئنة حتى الآن، لافتًا إلى أن نسبة الإصابة في المدارس الآن 2 في المليون.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

12 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

وزيرة الصحة: 85% من حالات كورونا معزولون بالمنازل

"يعملون في أماكن مفتوحة".. وزيرة الصحة: هذه الفئات الأقل إصابة بكورونا (فيديو)

وزيرة الصحة: 5 محافظات الأكثر إصابة بـ"كورونا".. وتحذير من هذه الأماكن في الشتاء

برلمان النمسا يصادق على قرار الحكومة بإغلاق البلاد لمواجهة كورونا

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وزير الحج السعودي: اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

فرنسا تسجل 46290 إصابة جديدة بكورونا

إيران تحظر التنقل بين 25 محافظة للحد من تفشي كورونا

يصبح أكثر خطورة.. 4 طرق ينتشر بها كورونا بشكل مختلف عن الإنفلونزا

مقاطعة سويسرية تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا

فحص جديد لكورونا عن طريق النفس يكشف المرض في ثوان

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بريطانيا تسجل 23 ألفا و254 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شركات النقل الجوي بألمانيا تطالب بسرعة تطبيق اختبارات كورونا السريعة للركاب

البيت الأبيض يرفض تحذيرات شديدة من فوتشي بشأن جائحة كورونا

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جونسون يتراجع.. إنجلترا تعلن الإغلاق لمواجهة تفشي كورونا

زايد: نتوقع زيادة الإصابات فى الفترة المقبلة.. ومستعدون لمواجهتها