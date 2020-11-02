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كورونا في 24 ساعة| 181 إصابة وتحذير شديد بشأن الفيروس.. ولا تقترب هذه الأماكن خلال الشتاء

07:00 ص الإثنين 02 نوفمبر 2020
كورونا في 24 ساعة| 181 إصابة وتحذير شديد بشأن الفيروس.. ولا تقترب هذه الأماكن خلال الشتاء

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، إن الحالة الصحية في المدارس بشأن فيروس كورونا مطمئنة حتى الآن، لافتًا إلى أن نسبة الإصابة في المدارس الآن 2 في المليون.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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إيران تحظر التنقل بين 25 محافظة للحد من تفشي كورونا
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