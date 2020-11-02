كورونا في 24 ساعة| 181 إصابة وتحذير شديد بشأن الفيروس.. ولا تقترب هذه الأماكن خلال الشتاء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات.
قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، إن الحالة الصحية في المدارس بشأن فيروس كورونا مطمئنة حتى الآن، لافتًا إلى أن نسبة الإصابة في المدارس الآن 2 في المليون.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
12 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد
وزيرة الصحة: 85% من حالات كورونا معزولون بالمنازل
"يعملون في أماكن مفتوحة".. وزيرة الصحة: هذه الفئات الأقل إصابة بكورونا (فيديو)
وزيرة الصحة: 5 محافظات الأكثر إصابة بـ"كورونا".. وتحذير من هذه الأماكن في الشتاء
برلمان النمسا يصادق على قرار الحكومة بإغلاق البلاد لمواجهة كورونا
"هناك بدائل عن المدرسة".. وزير التعليم يكشف معدلات الإصابة بكورونا بين الطلاب
وزير الحج السعودي: اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا
فرنسا تسجل 46290 إصابة جديدة بكورونا
إيران تحظر التنقل بين 25 محافظة للحد من تفشي كورونا
يصبح أكثر خطورة.. 4 طرق ينتشر بها كورونا بشكل مختلف عن الإنفلونزا
مقاطعة سويسرية تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا
فحص جديد لكورونا عن طريق النفس يكشف المرض في ثوان
الجيش الألماني: 4000 جندي للمساعدة في مكافحة كورونا
بريطانيا تسجل 23 ألفا و254 إصابة جديدة بفيروس كورونا
شركات النقل الجوي بألمانيا تطالب بسرعة تطبيق اختبارات كورونا السريعة للركاب
البيت الأبيض يرفض تحذيرات شديدة من فوتشي بشأن جائحة كورونا
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جونسون يتراجع.. إنجلترا تعلن الإغلاق لمواجهة تفشي كورونا
زايد: نتوقع زيادة الإصابات فى الفترة المقبلة.. ومستعدون لمواجهتها
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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107736
عدد المصابين
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99555
عدد المتعافين
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6278
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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46782395
عدد المصابين
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33703728
عدد المتعافين
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1204675
عدد الوفيات
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