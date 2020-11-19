أمطار رعدية تضرب 6 مناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
كتب- أحمد مسعد:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري مع رياح نشطة نهاراً، بارد ليلاً.
كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مع رياح نشطة نهارا، بارد ليلا، كما يسود طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد والرياح مثيرة للأتربة نهاراً، بارد ليلا.
ويتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على جنوب سيناء مع رياح نشطة أحياناً نهارا، مائل للبرودة ليلاً.
ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المدن بالقاهرة الكبرى، قد تكون متوسطة على مناطق من الوجه البحري.
كما يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية: الإسكندرية، دمياط، مطروح، بورسعيد، العريش، رشيد.
وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة 30% تقريبا على بعض المناطق جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.
وأوضحت الهيئة، تأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان
وحول البيان التفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:
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