قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض بشأن منظومة مياه صرف بحر البقر
كتب- مصراوي:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 414 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
يأتي ذلك للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصر بحر البقر، وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ 1 يونيو 2020.
نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
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