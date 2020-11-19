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قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض بشأن منظومة مياه صرف بحر البقر

10:49 ص الخميس 19 نوفمبر 2020
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض بشأن منظومة مياه صرف بحر البقر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 414 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

يأتي ذلك للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصر بحر البقر، وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ 1 يونيو 2020.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري بحر البقر مياه الصرف

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