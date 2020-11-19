منها عند استضافة أشخاص.. 4 توجيهات من الصحة لحماية منزلك من كورونا
كتب- يوسف عفيفي:
وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة عن النصائح للمواطنين من أجل حماية المنازل من فيروس كورونا المستجد.
وتضمنت النصائح ما يلي:
- غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار.
- التأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية.
- إذا كان أي من أفراد الأسرة يعاني من أعراض تنفسية وارتفاع في درجات الحرارة يجب أخذ الاحتياط أثناء الاختلاط به والاتصال بالخط الساخن 105.
- عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل، اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية: غسل الأيدي، تطهير الأسطح، ارتداء الكمامة، إضافة إلى التباعد الاجتماعي.
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