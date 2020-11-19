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منها عند استضافة أشخاص.. 4 توجيهات من الصحة لحماية منزلك من كورونا

04:00 ص الخميس 19 نوفمبر 2020
منها عند استضافة أشخاص.. 4 توجيهات من الصحة لحماية منزلك من كورونا

فيروس كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة عن النصائح للمواطنين من أجل حماية المنازل من فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت النصائح ما يلي:

- غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار.

- التأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية.

- إذا كان أي من أفراد الأسرة يعاني من أعراض تنفسية وارتفاع في درجات الحرارة يجب أخذ الاحتياط أثناء الاختلاط به والاتصال بالخط الساخن 105.

- عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل، اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية: غسل الأيدي، تطهير الأسطح، ارتداء الكمامة، إضافة إلى التباعد الاجتماعي.

فيروس كورونا وزارة الصحة غسل اليدين

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