النقل: إخلاء عقارين بشارع إسماعيل محمد قبل استئناف أعمال حفر مترو الأنفاق

كتب- مصراوي:

أكدت وزارة النقل، أن تقارير فنية أفادت بوجوب إخلاء عقارين من السكان بالمسافة بين محطة مترو صفاء حجازي ومحطة الكيت كات في إطار استعداد ماكينة الحفر العميق حالياً للتحرك بين المحطتين، وذلك لوجود خطورة داهمة على حياة السكان.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأنه استعداداً لمرور ماكينة الحفر من محطة مترو صفاء حجازي في اتجاه محطة الكيت كات في مسافة تمر خلالها بشارع إسماعيل محمد لمسافة 700 متر طولي، ولضمان سلامة المنشآت أثناء مرور ماكينة الحفر العميق، قامت الهيئة والمقاول المنفذ للأعمال بأعمال المعاينة والرصد المساحي للمنشآت التي تقع في مسافة تأثير أعمال الماكينة والتي تقدر بثلاثين متراً من كل جانب للنفق، حيث تم حصر عدد 56 منشأة في منطقة تأثير أعمال ماكينة الحفر في المسافة بين محطتي صفاء حجازي والكيت كات.

وتلاحظ أثناء قيام الهيئة بأعمال المعاينة والرصد المساحي بأنه يوجد 7 منشآت تقع على بعد أقل من مترين اثنين من النفق، منها منشأة بارتفاع 20 طابقاً ومنشأتين اثنتين ستقوم ماكينة الحفر بالمرور أسفلهم.

ولاحظت الهيئة أن العقار رقم "٥,٧" به ميل بنحو 19 سم وهو مكون من دور أرضي وميزانين و6 أدوار متكررة، ويوجد رخصة للدور الثالث والرابع متكرر فقط ولا يوجد رخصة لتعلية الدورين الخامس والسادس ولم يستدل على الرخصة الأصلية للعقار، كما أن العقار صدر له قرار تنكيس رقم 3 لعام 1995 من محافظة القاهرة.

وتبين للهيئة أنه قد تم إنشاء العقار على مرحلتين، في المرحلة الأولى تم إنشاء العقار من الدور الأول حتى الدور الثالث في الثلاثينات من القرن الماضي وكان النظام الإنشائي هو هيكل خرساني مكون من قواعد وأعمدة تم صبها داخل مباني من الطوب الرملي تعلوها أسقف عبارة عن بلاطات خرسانية مسلحة.

أما المرحلة الثانية فتمت خلال السبعينات حيث تمت تعلية العقار من الدور الرابع حتى الدور الخامس بنظام هيكلي من أعمدة خرسانية وبلاطات خرسانية مسلحة، والدور السادس عبارة عن حوائط حاملة من الطوب الطفل وأسقف خرسانية مسلحة.

كما لاحظت الهيئة أن العقار رقم (٣أ) به ميل 13.4 سم وهو مكون من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة ولا توجد له رخصة، أما النظام الإنشائي للعقار فهو نظام هيكلي من الخرسانة المسلحة تم تنفيذه في وقت سابق خلال السبعينات ومكون من أعمدة خرسانية مسلحة تعلوها أسقف خرسانية مسلحة (بلاطات كمرية).

وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية مكونة من 12 من أساتذة الهندسة الإنشائية بجامعة عين شمس ومهندسين ذوي خبرة عالية في مجال الهندسة الإنشائية لتحديد الإجراءات الاحترازية اللازم اتخاذها لضمان سلامة المنشآت المجاورة لمسار ماكينة الحفر العميق من محطة صفاء حجازي بالزمالك وحتى محطة الكيت كات.

وانتهت اللجنة من أعمالها وأوصت بأن العقار رقم (٥,٧) والعقار رقم (٣أ) بشارع إسماعيل محمد غير آمنين إنشائياً مما يمثل خطورة على أرواح السكان ويلزم إخلائهما قبل استئناف عمل ماكينة الحفر العميق.

كما أوصت اللجنة بتكليف جهات الاختصاص بتقرير الحالة الإنشائية للعقارين وتحديد أسلوب التعامل الأمثل معهما سواء بالتنكيس أو التنكيس الجزئي أو الإزالة وذلك على نفقة مالكي العقارين للخطورة الداهمة على السكان قبل استئناف عمل ماكينة الحفر العميق.

وأوصت اللجنة كذلك بعدم استئناف أعمال ماكينة الحفر العميق وخروجها من محطة صفاء حجازي بالزمالك إلا بعد قيام اتحاد الشركات بتقديم الحلول الإنشائية المطلوبة لتأمين كافة العمارات والمنشآت والعقارات في نطاق دائرة تأثير ماكينة الحفر العميق حتى وصولها إلى محطة الكيت كات كمرحلة أولى، على أن تكون المرحلة الثانية حتى خروجها من بئر الخروج ببولاق الدكرور، بما لا يخل بمستندات العقد والقوانين المصرية المعمول بها.

وأوضح البيان أنه بالعرض على مجلس الوزراء بجلسته رقم ١١٨ اليوم الأربعاء تقرر إخلاء العمارتين اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل لمدة شهر للحفاظ على أمن وحياة السكان، وقيام الشركات المنفذة بدفع قيمة إيجار شهر لشاغلي الوحدات السكنية بالعمارتين، كما تقرر بدء ماكينة الحفر عملها اعتباراً من اليوم ذاته لعدم تأخير الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع.

وقرر اجتماع مجلس الوزراء كذلك أنه بعد الانتهاء من أعمال الحفر سيتم تشكيل لجنة فنية من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة لتحديد حالة العمارتين وإقرار الإجراء المناسب حيالها سواء بالإزالة أو التنكيس الجزئي أو التنكيس الكلي.​