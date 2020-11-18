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القوى العاملة: الإمارات تعلن تمديد مهلة إعفاء المخالفين حتى نهاية 2020

02:32 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
القوى العاملة: الإمارات تعلن تمديد مهلة إعفاء المخالفين حتى نهاية 2020

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت عن تمديد مهلة إعفاء المخالفين حتى نهاية العام الجاري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة ، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

يأتي ذلك في إطار متابعة الوزير، للقرارات المهمة الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل الإمارات ، حول تمديد مهلة إعفاء المخالفين حتى نهاية 2020 .

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قررت تمديد مهلة إعفاء "جميع المخالفين" لقانون دخول وإقامة الأجانب حتى نهاية العام الجاري (31 ديسمبر 2020)، وذلك متى ما وقعت مخالفاتهم قبل الأول من مارس الماضي، مع إعفائهم من جميع الغرامات المالية المتعلقة ببطاقة الهوية وتصاريح العمل، وإلغاء كل القيود الإدارية شريطة مغادرة الدولة.

محمد سعفان الإمارات وزير القوى العاملة

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