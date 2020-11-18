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محافظ القاهرة: إزالة 348 عقارا بعزبة الصفيح بروض الفرج

11:22 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لإزالة ٣٤٨ عقارا بمنطقة عزبة الصفيح العشوائية بحي روض الفرج والتي تقع على مساحة 7,5 فدان.

وصرح محافظ القاهرة، بأن عملية الإزالة تستهدف تغيير حياة ١١٥٠ أسرة للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع المحروسة ١ بحي السلام ثان.

وأكد محافظ القاهرة، على أن جميع الوحدات السكنية الجديدة مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين (وحدات صحية.. مركز شباب.. مدارس) تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم توفير أتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة، وعدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين.

وأكد محافظ القاهرة، على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من عدد من مشروعات الإسكان لنقل باقي سكان العشوائيات الخطرة إليها.

وأضاف المحافظ، أن الدولة وضعت خطة لتطوير المناطق العشوائية التي يتم إزالتها واستغلالها في تقديم الخدمات التي تحتاجها كل منطقة.

شهد الإزالة حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء إيهاب عرفة مدير إدارة شرطة المرافق، وعبدالحميد أبوالعزم رئيس حي روض الفرج.

عزبة الصفيح روض الفرج ازالة عقارات خالد عبدالعال

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