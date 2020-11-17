أمين "الشيوخ": الشعبة البرلمانية بالاتحاد الدولي مناصفة بين الغرفتين التشريعيتين

أعلن المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، انتهاء لجنة لائحة المجلس من أعمالها، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في ممارسة مهامها الأخرى بشأن أي أنشطة أو موضوعات تحال إليها من رئيس المجلس.

وأوضح في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تقوم مقام اللجان النوعية المقرر تشكيلها وفقا لمشروع اللائحة بواقع ١٤ لجنة نوعية.

وأكد أن الاجتماع الأخير تضمن حسم كل المواد الجدلية ومنها الخاصة بالاختصاصات، وتمت الموافقة عليها وفق ما هو مقدم من لجنة الصياغة، وأيضا المادة المتعلقة بتمثيل الهيئات البرلمانية داخل اللجنة العامة للمجلس.

ولفت عتمان، إلى أنه كان مقترح أن يكون لكل حزب ممثل بـ5 أعضاء يكون له عضو في اللجنة العامة، ولكنه تم تعديل ذلك بأن يكون كل حزب ممثل بـ 3 أعضاء في المجلس يكون له عضو في اللجنة العامة وهي المنوط بها إدارة وتنظيم شئون المجلس وفقا للائحة.

وأوضح الأمين العام للمجلس، أنه تم حسم المادة المتعلقة بالشعبة البرلمانية لمصر في الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدا أن لائحة الاتحاد تنص على أن أي دولة بنظام المجلسين يكون كل منهم داخل شعبة واحدة، مناصفة بين المجلسين، ومن ثم سيكون تمثيل شعبة مصر بالتنسيق بين هيئة مكتبي مجلس النواب والشيوخ، ويكون تمثيل مصر بالشعبة البرلمانية بالمشاركة.