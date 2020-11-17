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البابا تواضروس: 100 ألف جنيه لتجديد وتطوير 10 كليات إكليريكية

10:00 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
البابا تواضروس: 100 ألف جنيه لتجديد وتطوير 10 كليات إكليريكية

البابا تواضروس الثاني

قال البابا تواضروس الثاني-بابا الإسكندرية-بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة خصصت ميزانية 100 ألف جنيه عبر مكتب المشروعات البابوي على سبيل المنحة لتجديد وتطوير 10 كليات إكليريكية بالأقاليم.

وأضاف خلال احتفالية معهد الدراسات القبطية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم الثلاثاء أن الكنيسة استقبلت طلبات عدة للتجديد والتطوير، داعيًا إلى أن يكون التجديد منهج حياة داخل الكنيسة.

وأشاد البابا بتطوير "ستوديو الألحان" بمعهد الدراسات القبطية، لافتًا إلى أن دوره مؤثر جدًا نظير وجود تراث من الألحان القبطية، والموسيقى.

وكرم البابا على هامش الاحتفالية عددًا من الرموز المؤثرة في الخدمة بمعهد الدراسات القبطية من بينهم "طلعت بولس الشهير بخادم الجيل"، ود.رامي عطا لجهوده في الخدمة الإعلامية بالمعهد، ويسري ميخائيل، وعزيز جرجس لجهودهما في تطوير مكتبة المعهد.

البابا تواضروس الثاني كليات إكليريكية مكتب المشروعات البابوي

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