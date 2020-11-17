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لمناقشة دعم القطاع.. "العناني" يجتمع بأعضاء الغرف السياحية

09:06 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
لمناقشة دعم القطاع.. "العناني" يجتمع بأعضاء الغرف السياحية

الاجتماع

كتب يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية؛ لمناقشة المقترحات لدعم القطاع السياحي وآلية العمل وتحديد التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اليوم، استعرض الاجتماع، الموقف الراهن للقطاع السياحي فى مصر و ما يواجهه من تحديات ومعوقات مع بوادر ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد حول العالم خاصة في العديد من الدول الأوروبية.

كما تم استعراض عدد من الرؤى لما سوف تتجه إليه الأمور خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير السياحة، حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة باعتباره إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري، وسعياً للحفاظ على مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف الوزير، أن الحكومة تناقش التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيويّ؛ نتيجة ما يمر به العالم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

حضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف، ورؤساء جمعيات المستثمرين ، وعدد من قيادات الوزارة.

خالد العناني زير السياحة لغرف السياحية

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