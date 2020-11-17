تأكيدًا لـ"مصراوي".. الإسكان تعلن الأسعار الرسمية لشقق "مطار إمبابة" (كاملة التشطيب)
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كتب- محمد عبدالناصر:
بدأت وزارة الإسكان في طرح شقق أرض مطار إمبابة، ويستمر الحجز حتى 3 ديسمبر، بفروع بنك التعمير والإسكان، على أن يبدأ الحجز الإلكتروني من يوم 13 حتى 16 ديسمبر المقبل بأسبقية التخصيص أونلاين، ويصل مقدم الحجز لـ50 ألف جنيه، مع نظام سداد مختلفة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online).
ووفقا لكراسة الشروط، وصل سعر المتر لـ4940 جنيه، وهو سعر موحد لكل المساحات والتي تتراوح بين 83 مترا و94 مترا.
وكان مصراوي نشر أسعار شقق مطار إمبابة في وقت سابق قبل بداية الحجز وإعلان كراسة الشروط، ويمكن الاطلاع على الخبر من هنا:
ويصل سعر الشقة الـ90 مترًا لـ444 ألفًا و600 جنيه، يتم سداد 50 ألف جدية حجز، ثم استكمال جدية الحجز لـ25% من ثمن الوحدة حيث يتم سداد 67 ألفًا و819 جنيهًا.
وبهذا يتبقى 75% من ثمن الوحدة يتم سدادها بنظام الأقساط على 3 سنوات بدون فوائد بحيث يكون القسط الربع سنوى 27 ألف جنيه، أما لو على 5 سنوات يكون القسط 18 ألف جنيه ولو على 7 سنوات يكون القسط 15 ألف جنيه.
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