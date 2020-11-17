أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

تأكيدًا لـ"مصراوي".. الإسكان تعلن الأسعار الرسمية لشقق "مطار إمبابة" (كاملة التشطيب)

08:03 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في طرح شقق أرض مطار إمبابة، ويستمر الحجز حتى 3 ديسمبر، بفروع بنك التعمير والإسكان، على أن يبدأ الحجز الإلكتروني من يوم 13 حتى 16 ديسمبر المقبل بأسبقية التخصيص أونلاين، ويصل مقدم الحجز لـ50 ألف جنيه، مع نظام سداد مختلفة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online).

ووفقا لكراسة الشروط، وصل سعر المتر لـ4940 جنيه، وهو سعر موحد لكل المساحات والتي تتراوح بين 83 مترا و94 مترا.

وكان مصراوي نشر أسعار شقق مطار إمبابة في وقت سابق قبل بداية الحجز وإعلان كراسة الشروط، ويمكن الاطلاع على الخبر من هنا:

ويصل سعر الشقة الـ90 مترًا لـ444 ألفًا و600 جنيه، يتم سداد 50 ألف جدية حجز، ثم استكمال جدية الحجز لـ25% من ثمن الوحدة حيث يتم سداد 67 ألفًا و819 جنيهًا.

وبهذا يتبقى 75% من ثمن الوحدة يتم سدادها بنظام الأقساط على 3 سنوات بدون فوائد بحيث يكون القسط الربع سنوى 27 ألف جنيه، أما لو على 5 سنوات يكون القسط 18 ألف جنيه ولو على 7 سنوات يكون القسط 15 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

كيف تحجز شقة إسكان بأرض مطار إمبابة؟ "أسعار وشروط"

شقق مطار إمبابة مطار إمبابة وزارة الإسكان بنك التعمير والإسكان

الخبر التالى:

مركز الأزهر للفتوى: القرآن وضع مبادئ سامية لبناء أسرة يسودها المودة والرحمة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول رسالة من صلاح بعد إصابته بكورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا