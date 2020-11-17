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رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل

04:58 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزيري الخارجية والموارد المائية والري، وممثلي وزارات: الدفاع، والخارجية، وجهاز المخابرات العامة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التطورات الأخيرة بشأن ملف سد النهضة؛ وذلك في إطار الإعداد للاجتماع السداسي لوزراء خارجية وري الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، والذي دعت له وزيرة خارجية جنوب إفريقيا يوم 19 نوفمبر الجاري؛ لبحث كيفية التوصل لآلية يتم من خلالها استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، من أجل التوصل لاتفاق ملء وتشغيل مُلزم قانونا، وفقاً لقرارات "القمة الإفريقية المُصغرة" التي انعقدت في 21 يوليو الماضي.

مصطفى مدبولي اللجنة العليا لمياه النيل مجلس الوزراء وزير الري وزير الخارجية

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