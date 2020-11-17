حدث ليلًا| استشهاد لواء شرطة في حريق بمحطة مترو.. وخريطة انقطاعات الكهرباء بالقاهرة والجيزة

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- استشهاد لواء شرطة أثناء مساعدته في إخماد حريق بمحطة مترو مسرة

استشهد اللواء جاسر عسر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو مسرة؛ أثناء مشاركته لرجال الحماية المدنية بالقاهرة في فحص حريق داخل محطة المترو.

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- "العشرين والعمرانية الغربية والكيت كات".. تعرف على خريطة انقطاعات الكهرباء في الجيزة غدًا

قالت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه في إطار تنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات، فإنه من المنتظر أن يشهد غدًا الثلاثاء، عددًا من أعمال الصيانة لغرفة المحولات في عدد من مناطق وأحياء وشوارع محافظة الجيزة.

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- أول رد من "السياحة والآثار" على أزمة الوزير والصحفيين (بيان رسمي)

في أول تعليق رسمي لها على الأزمة التي نشبت بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وصحفيوا ملف السياحة والآثار، أصدرت الوزارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا بأول تعليق لها، على ما حدث أعربت خلاله عن احترامها وتقديرها الكاملين لمهنة الصحافة وكافة الصحفيين.

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-"مصر العليا الأولى".. آخر إحصائية لإجراء معاينات العدادات الكودية في شركات الكهرباء

حصل موقع "مصراوي" على آخر إحصائية لإجراء المعاينات الخاصة بتحويل نظام الممارسة لتركيب عدادات كودية، في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفقًا للطلبات التي تقدم بها المواطنون على مدار الفترات الماضية، من خلال المنصة الإلكترونية للكهرباء.

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-"مباراة القرن".. توجيهات جديدة من "الوطنية للإعلام" بشأن مباراة الأهلي والزمالك

أصدرت نائلة فاروق رئيس التلفزيون، توجيهات جديدة لإدارة البرامج الرياضية برئاسة محمد إبراهيم الجوهري، في إطار مبادرة "لا للتعصب.. مصر أولًا" لنبذ التعصب قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا المرتقب بين فريقي الأهلي والزمالك.

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-"ملك القلوب" و"فخر بريطانيا".. 15 معلومة عن السير مجدي يعقوب في عيد ميلاده

يحتفل السير مجدي يعقوب، أحد أبرز وأهم جراحي القلب في العالم، بعيد ميلاده الـ85، وسط نجاحات كبرى عديدة في مجال جراحات القلب وزراعته، والتي جعلت منه الأكثر شهرة في مجاله على مستوى العالم في هذا المجال.

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-12 حالة وفاة.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 133 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101179 حالة.

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-وزير الري: تعزيز علاقات التعاون مع الكونغو في مجال الموارد المائية (صور)

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع كلود نياموجابو بازيبو وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وزيادة التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، في إطار الزيارة التي يجريها الوزير الكونغولي والوفد المرافق له للقاهرة الأسبوع الجاري.

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-"اجتماعاتها غير علنية".. ننشر أبرز ضوابط ومهام لجان مجلس الشيوخ

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي انتهت لجنة الصياغة من مراجعتها أمس الأحد، عمل اللجان النوعية للمجلس، وحددت عددًا من القواعد المنظمة لطريقة عملها، وفقًا لما نصت عليه اللائحة.

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-"المقاولون العرب" تنشر صورة لمبنى مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة

نشرت الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب، صورة لمبنى مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي تنفذه الشركة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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- "حلوان والمعادي والسيدة زينب".. قطع التيار الكهرباء عن 8 مناطق بالقاهرة غدًا

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات بمحافظة القاهرة.

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- اليوم.. "لائحة الشيوخ" تناقش تقرير لجنة الصياغة

تعقد لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اجتماعها غدًا الثلاثاء، لنظر المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة، عقب انتهاء لجنة الصياغة منها، تمهيدًا لمناقشتها خلال الجلسة العامة المتوقع عقدها 29 نوفمبر للتصويت عليها.

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-المنشآت السياحة تشارك في معرض "هيس إكسبو هوتيل" لمستلزمات وتجهيزات الفنادق والمطاعم

تشارك غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى رئيس الغرفة، بجناح ضخم في فعاليات الدورة الأربعين للمعرض الدولي "هيس إكسبو هوتيل" لمستلزمات وتجهيزات الفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية والذي يقام، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار، والصناعة والتجارة خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري.

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-محافظ الجيزة: ضخ مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق والمحاور

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد، أنه تم ضخ أكثر من مليار جنيه حتى الآن لرفع كفاءة عدد من المحاور المرورية بالمحافظة وشملت محور المريوطية والمنصورية ومحمد أنور السادات (ترسا)، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار تنفيذ خطه الدولة نحو القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير المخططة وتحسين الرؤية البصرية للطرق والمحاور.

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-مسئولة بـ"الصحة العالمية" تعلق على "إغلاق" المدارس المصرية.. و5 نصائح لوقاية الطلاب

قالت المستشارة الإقليمية لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة مها طلعت، إن نتائج لقاحات كورونا مبشرة.

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-الأزهر يطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم لوقف الاستيطان الصهيوني على أرض فلسطين

استنكر الأزهر الشريف بشدة قرار الكيان الصهيوني الغاصب طرح عطاءات لإنشاء 1257 ‏وحدة ‏استيطانية جديدة قرب مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع السكاني والعبث بالهوية ‏الفلسطينية الأصلية.‏

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-لتركيب الولاعات الغازية بالمخابز.. توقيع اتفاق بين التموين والهيئة العربية للتصنيع

وقع الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الاثنين، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول للتعاون، لتدبير كافة احتياجات وزارة التموين وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتعزيز خطة الدولة لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار.

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-لتركيب الولاعات الغازية بالمخابز.. توقيع اتفاق بين التموين والهيئة العربية للتصنيع

وقع الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الاثنين، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول للتعاون، لتدبير كافة احتياجات وزارة التموين وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتعزيز خطة الدولة لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار.

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-"العشرين والعمرانية الغربية والكيت كات".. تعرف على خريطة انقطاعات الكهرباء في الجيزة غدًا

قالت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه في إطار تنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات، فإنه من المنتظر أن يشهد غدًا الثلاثاء، عددًا من أعمال الصيانة لغرفة المحولات في عدد من مناطق وأحياء وشوارع محافظة الجيزة.

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-"3 متاحف ومسرح يسع لـ20 ألف فرد".. 10 معلومات عن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية (صور)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الاثنين، عددًا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت مدينة الفنون والثقافة، ودار الأوبرا الجديدة بالمدينة، والتي تعتبر أكبر مدينة فنية وثقافية بالشرق الأوسط.

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-"الأكبر في الشرق الأوسط".. السيسي يتفقد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الاثنين، عددًا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت مدينة الفنون والثقافة، ودار الأوبرا الجديدة بالمدينة، والتي تعتبر أكبر مدينة فنية وثقافية بالشرق الأوسط.

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-رئيس الوزراء يبحث مخطط تطوير المنطقة الفندقية خلف المتحف المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا لبحث مخطط تطوير المنطقة الفندقية خلف المتحف المصرى الكبير، (منطقة الـ52 فدانا).

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-القوات البحرية تشارك في التدريب "المصري - الروسي" (جسر الصداقة– 3)

في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، غادرت قاعدة الإسكندرية البحرية، عدد من القطع البحرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري المصري الروسي المشترك (جسر الصداقة– 3) الذي ينفذ لأول مرة في البحر الأسود بين القوات البحرية، لكلا البلدين لتعزيز آفاق التعاون العسكري، ودعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة.

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-إعادة بـ100 مقعد و5 سيدات.. نتائج المرحلة الثانية لانتخابات نواب 2020– تحليل

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تتضمن أسماء الفائزين ومن يخوضون جولة الإعادة.

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-السيسي يوجّه وزارة التضامن بدراسة إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير موارد مالية إضافية من صندوق "تحيا مصر" لدعم البرامج وزيادة أعداد القائمين والعاملين بالتوعية، خاصةً من الرائدات الريفيات في هذا البرنامج، بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية لبرنامج "وعي"، مع إيلاء أهمية خاصة لتشكيل قواعد بيانات لهذا العمل الاجتماعي وبلورة آليات فعالة لقياس الأداء على أرض الواقع ومردود تلك البرامج.

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-رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الدكتور حلمي الحديدي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، ووزير الصحة السابق.

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-شيخ الأزهر: مبتكرو لقاح كورونا أبطال اختصهم الله بالحفاظ على حياة البشر

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن ما يبذله العلماء والباحثون من جهود في سبيل تقديم لقاح كورونا للعالم عطاءٌ سخيٌّ ومقدرٌ من أبطالٍ اختصهم الله بالمحافظة على حياة البشر، في ظل جائحةٍ أودتْ بحياة أكثر من مليون شخص، ولا تزال تهدد العالم.

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-السيسي يوجه بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع تداعيات كورونا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

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-الـ90 مترًا بـ444 ألفًا.. كيف تحجز شقة إسكان بأرض مطار إمبابة؟ "أسعار وشروط"

بدأت وزارة الإسكان مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في طرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب، كمرحلة أولى، بمساحات تتراوح بين 83 مترًا و100 متر بمنطقة أرض مطار إمبابة

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-القوى العاملة: تعيين 191 شابا وغلق 44 منشأة مخالفة للقانون بدمياط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 191 شابا منهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري.

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-أونلاين.. الإسكان تتيح استبدال 186 شقة بالعاصمة الإدارية والعلمين "شروط وأسعار"

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن إتاحة استبدال الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة ومدينة العاصمة الإدارية، حيث يكون الاستبدال بأسبقية الحجز online على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك الموقع

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-مهرجان القاهرة السينمائي يعلن تفاصيل دورته الـ 42

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الاثنين، تفاصيل دورته الـ 42، التي تقام خلال الفترة من من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، ويتنافس على جوائزها 15 فيلما.

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-اتحاد المهن الطبية: دراسة لزيادة المعاشات إلى 1000 جنيه شهريا

أعلن الدكتور حسين عبدالهادي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، موافقة مجلس الاتحاد على إجراء دراسة اكتوارية لبحث زيادة المعاشات إلى 1000 جنيه شهريا، على أن تشمل الدراسة زيادة الإعانات والمعاشات.

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-رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: كوبري علوي لخدمة الإسكان الاجتماعي بمنطقة غرب المطار

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه جارٍ البدء في تنفيذ كوبري علوي لربط طريق الواحات بمشروع الإسكان الإجتماعي بمنطقة أرض غرب المطار بالمدينة، والتي تضم نحو 24888 وحدة إسكان اجتماعي جارٍ تنفيذها بالمنطقة، بجانب أكثر من 100 ألف وحدة سكنية من المقرر تنفيذها بالمنطقة.

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-مرصد الأزهر يستنكر تلقي مساجد بألمانيا تهديدات بالتفجير والحرق

استنكر مرصد الأزهر الأزهر لمكافحة التطرف، التهديدات الإرهابية التي تلقَّتها بعض المساجد في جمهورية ألمانيا الديمقراطية خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا أن ذلك السلوك العدواني يمثِّل وقودًا لإثارة الفتن، ويؤثر بالسلب على السلم والأمن داخل المجتمع الألماني.

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-الكهرباء: 900 ألف طلب تحويل من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية حتى الآن

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الأول من يوليو، تلقت حتى اليوم حوالي 900 ألف طلب للتحويل من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية والبالغ عددها حوالي 2.135 مليون وحدة.

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-الكهرباء: 24 ألفا و200 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الاثنين، بلغ 24 ألفا و200 ميجاوات، مقابل 24 ألفا و200 ميجاوات، فيما بلغ أدنى حمل أمس 16 ألفا و 240 ميجاوات.

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-بمناسبة الجمعة البيضاء.. التموين تعلن أسبوع التخفيضات "تعرف على التفاصيل"

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الموافقة على إجراء تخفيضات وذلك بمناسبة الجمعة البيضاء الموافق 27 نوفمبر 2020، وذلك خلال الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 وذلك لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية.

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-المفتي: الإسلام يدعو إلى نشر التسامح والحوار والعيش المشترك بين أتباع الأديان

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الإسلام دين التسامح والرحمة وهو يدعو دائمًا إلى العيش المشترك والحوار مع الآخر باعتبار الحوار واجبًا دينيًّا وضرورة إنسانية، وإن التعدد والتنوع دليل على قدرة الله تعالى وحكمته، مصداقًا لقول المولى عز وجل: {ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين}.

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-بايدن: رفض ترامب نقل السلطة يعني المزيد من الوفيات بسبب كورونا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن رفض إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب العمل على الانتقال إلى الإدارة المقبلة سيضر بجهود مكافحة جائحة فيروس كورونا ويؤدي إلى المزيد من الوفيات.

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-80 مليون دولار قرضًا ومنحة للسودان من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، عن حصول السودان على قرض ومنحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تفوق 80 مليون دولار لمحاربة الفقر وضمان الأمن الغذائى وخلق فرص عمل وحماية البيئة.

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-لا مفر من التصادم.. كيف سيتعامل بايدن مع نتنياهو وسياسة الاستيطان؟

مثل حملته الانتخابية، يسير المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الرئاسية جو بايدن بخطوات واثقة وهادئة نحو البيت الأبيض، وسط حالة من الجدل الدائر حول مدى قدرة بايدن على إدارة ملفات تعامل معها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وخاصة علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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-"سي إن إن": عسكريون أمريكيون يلمحون إلى إمكانية سحب قوات من أفغانستان والعراق

ذكرت شبكة "سي إن إن" اليوم الاثنين أن من المحتمل أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قريبا أمرًا بتقليص حجم القوات المنتشرة في أفغانستان والعراق بشكل كبير قبل مغادرته منصبه في يناير.

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-بايدن: آمل أن يكون ترامب منفتحا قبل 20 يناير

أعرب المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الأمريكية، جو بايدن، عن آماله أن يكون الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، منفتحًا قبل 20 يناير المقبل، موعد تسليم السلطة رسميًا في الولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على أنه حال نسق ترامب معهم لكانت الأمور أسهل.

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-بايدن: يجب التنسيق مع إدارة ترامب بشأن خطط توزيع اللقاح

قال المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الأمريكية، جو بايدن، إن تقديم اللقاح لنحو 300 مليون أمريكي عملية ضخمة للغاية.

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