​الزراعة: حملات على أسواق الماشية للتأكد من إجراءات مواجهة كورونا

كتب- أحمد مسعد :

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الهيئة شكلت لجانا لتفقد أسواق الماشية للتأكد من تطبيق إجراءات الوقائية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على أصحاب الماشية بالالتزام بقواعد التباعد والحرص على المسافات الآمنة.

وأصاف محمود، لمصراوي، أن الهيئة حرصت على استكمال البيانات المتعلقة بالماشية من خلال تطبيق الترقيم وتسجيل الحيوانات الموفدة إلى الأسواق، لافتا إلى أن الهيئة تتابع عمليات التنظيف والتطهير اليومي للأسواق.

وأوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أن تلك الحملات جزء من أعمال الهيئة التوعوي للحفاظ على المربين، طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار عبدالحكيم، إلى أن مديريات الطب البيطري بالمحافظات تنسق مع المحليات لإقامة تلك الأسواق، بالإضافة إلى توقيع الكشف الدائم على الماشية والاستمرار في عمليات التحصين، وتلقي البلاغات حول حالات الإصابة.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة حريصة على تطبيق تعليمات وزارة الصحة والسكان المتعلقة بالتجمعات وسط استمرار الفيروس في الإصابات ضمن الموجه الثانية التي تضرب العالم.