"ادرس في مصر".. وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول استراتيجية جذب الطلاب الوافدين

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، إنه تقدم على الموقع الخاص بالطلاب الوافدين نحو 33000 طالب من مختلف الجنسيات، وحصل 10000 طالب على مقاعد بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021.

وأوضحت "كمال"، أنه ما زال يتم استقبال الطلاب حتى الآن مع التوقعات بزيادة العدد مع ظهور نتيجة الشهادة الثانوية في الدول الأخرى التي تأخرت فيها الامتحانات، وبالتالي تأخر ظهور النتائج.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، حول استراتيجية جذب الطلاب الوافدين في ضوء التكليفات الرئاسية الخاصة بتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتقديم خدمات مميزة للطلاب الوافدين ضمن إجراءات عمل مبادرة (ادرس في مصر)، التي تبنتها الوزارة هذا العام، ويؤكدها الرئيس السيسي باعتبارها مشروعًا قوميًّا تتكاتف فيه كل أجهزة الدولة؛ لتذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر.

وأفاد التقرير أنه تم فتح باب التقدم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021 بدءًا من شهر فبراير الماضي، مع اتخاذ إجراءات التيسير على الطلاب الوافدين؛ نظرًا لتداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث اتخذت إدارة الطلاب الوافدين عدة إجراءات؛ منها توفير خدمة استقبال ملفات الطلاب عن طريق البريد السريع، وإمكانية قبول ملف الطالب من خلال سفارة دولته بالقاهرة، واستحداث خدمة الدفع الإلكتروني، وإتاحة قبول الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 مع استمرار قبولهم ببرامج الساعات المعتمدة حتى فبراير 2021، بجانب فتح فصول مخصصة للطلاب الوافدين في حالة تأخر وصولهم للبلاد في حالات إغلاق المطارات وحرية التنقل بين الدول بالإضافة إلى إتاحة نظام التعليم عن بعُد ضمن منظومة التعليم الهجين.

وأكدت الدكتورة رشا كمال أن إقبال الطلاب على الدراسة في مصر يؤكد النتائج الإيجابية للإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على الطلاب الوافدين، مشيدةً بالدور المهم والفعال للجنة إدارة الأزمات المشكلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لحل مشكلات واستفسارات الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية، لا سيما أن اللجنة تكون على اتصال مباشر مع الطلاب الوافدين من خلال الأعضاء الفنيين بالإدارة ومشرفي إدارات الوافدين بالجامعات المصرية والمكاتب الثقافية والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج؛ لحل أية مشكلات خاصة بالطلاب واستكمال الأوراق ومساعدتهم للحصول على التأشيرات الدراسية، مؤكدة استمرار العمل على إطلاق منصة "ادرس في مصر" والتي ستضم كل الجهات المعنية؛ لتسهيل قبول الطالب الوافد للدراسة بالجامعات المصرية.

واستعرض التقرير، العديد من الخدمات الأخرى المقدمة للطلاب الوافدين؛ لتقديم خدمات مميزة وتسهيلات للطلاب الوافدين، ومنها التعاون مع بنك المعرفة المصري وإتاحته للطلاب الوافدين ومعاملة الطالب الوافد كالطالب المصري في أسعار تذاكر زيارة المناطق الأثرية والمتاحف وإتاحة اشتراكات لخطوط شبكة مترو الأنفاق للطلاب الوافدين بفئة اشتراكات الجمهور (المخفضة بنسبة من 40%- 50%)، مقارنة بأسعار التذاكر، بالإضافة إلى إتاحة الحصول على تأشيرة دراسية للطلاب الوافدين وتنظيم الملتقيات الرياضية والثقافية والفنية للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين قامت بإنشاء 6 حسابات على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك– تويتر– إنستجرام– يوتيوب– لينكد إن– تيك توك) وإطلاق قناة "ادرس في مصر" علي موقع "يوتيوب"، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن للطلاب الوافدين 19064، والتواصل عن طريق برنامج WhatsApp؛ للرد السريع والمباشر على كل استفسارات الطلاب، لتيسير التواصل وتحقيق أعلى جودة ممكنة.​