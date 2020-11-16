تحت شعار "ادرس في مصر".. جامعة حلوان تنظم حفل استقبال الطلاب الوافدين

كتب- مصراوي:

شهدت جامعة حلوان فعاليات اليوم التعريفي وحفل استقبال الطلاب الوافدين الجدد والقدامى الذي نظمته إدارة الوافدين بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبد الغنى مدير إدارة الوافدين و بحضور الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعمداء الكليات، ووكلاء الكليات، والمنسقين الأكاديميين من الكليات.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى بيان صادر عن جامعة حلوان، أن فعاليات اليوم التعريفي للطلاب الوافدين تأتى فى إطار خطة الجامعة وجهودها الدؤوبة للظهور بصورة منفردة ذات قدرة تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي وحرصها الدائم على الاهتمام بالطلاب الوافدين، مؤكدا على بذل الجامعة قصارى جهدها لاستقطاب الطلاب الوافدين من خلال تسهيل جميع الإجراءات وتوفير نظام تعليم أكاديمي متكامل وتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية و تقديم خدمات متميزة، و كل ذلك يأتى فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بجذب الطلاب للدراسة فى مصر.

وشدد رئيس الجامعة على الاهتمام بتسهيل التواصل واستيعاب الطلاب الوافدين بمختلف الكليات بالإضافة إلى التعاون مع رابطة الطلبة الوافدين و بحث كل الأمور الخاصة بها قائلا للطلاب " أنتم سفراء بلادكم في جامعة حلوان، و أنتم تعكسون ثقافات بلادكم العظيمة وكرمها وحرصها الشديد على دعم أبنائها بالعلم والمعرفة، و" ستكونون سفراء لمصر في بلادكم عند عودتكم إليها "، و فى ختام كلمته دعا الدكتور ماجد نجم الطلاب إلى التسلح بالمهارات المختلفة إلي جانب العلم والدراسة.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى خطة الجامعة لزيادة أعداد الوافدين وكذلك المنح الدراسية المقدمة لهم مع الحرص على التواصل معهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم و المتابعة المستمرة للطالب منذ قيده بالجامعة حتى تخرجه، و كذلك الاهتمام بدمج الطلاب الوافدين مع أقرانهم المصريين من خلال الأنشطة و المسابقات و البرامج المختلفة، كما أعلنت عن حزمة من الإجراءات التحفيزية للعاملين بإدارة الوافدين.

فيما قال الدكتور أحمد عبد الغنى بتقديم الدعم الكامل والمستمر للوافدين والعمل على اجتذابهم للجامعة وتوطيد علاقتهم وانتمائهم لها، بالإضافة إلى إقامة يوم ترحيبى بالطلاب الوافدين الجدد والقدامى، وتعريف الطلاب بالبرامج الجديدة بالجامعة، و توضيح الخدمات الثقافية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها إدارة الوافدين، كل ذلك بالإضافة إلى تبنى استراتيجيات تتوافق مع المستجدات لخدمة الطالب الوافد، علاوة على تجديد المدن لسكن الوافدين.

وأثنت الدكتورة رشا كمال على إدارة الوافدين التى شهدت طفرة كبيرة بالجامعة و التواصل الدائم مع الإدارة المركزية، موضحة اهتمام القيادة السياسية بدراسة الوافدين فى مصر حيث أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبادرة (ادرس في مصر) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعلى هامش اليوم تم تنظيم معرض فني للأعمال الفنية للوافدين وعرض لثقافات بعض الشعوب ، كما تم توزيع شهادات تقدير وجوائز للطلاب المتفوقين فى جميع المجالات .

وأهدى الدكتور ماجد نجم درع الجامعة إلى الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديرا لجهودها الجليلة ، كما أهدت الدكتورة رشا كمال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان درع مبادرة "ادرس في مصر" .

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