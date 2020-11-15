بعد إعلانها رسميًا.. إعلاميون يتبنون مبادرة "لا للتعصب" ويطالبون بالتهدئة قبل مباراة القمة

(مصراوي):

أطلقت وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب" بمشاركة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة والرياضية، لنبذ التعصب في المجال الرياضي، وذلك قبل أيام على مباراة قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة تبني المبادرة لنبذ روح التعصب قبيل المباراة، حيث قال النائب محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، إن هناك تطورًا ملحوظًا في الرياضة في عهد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن المباردة التي أطلقها وزير الشباب والرياضة، مهمة للغاية في هذا التوقيت بالتحديد، موضحًا أن أشرف صبحي يهتم بجميع الألعاب الرياضية الجماعية منها والفردية وليس كرة القدم فقط.

ووجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، قائلًا: "لازم كل واحد فينا يشجع الفريق الذي يشجعه ولكن لا للتعصب".

وأعلن أحمد بلال مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق دعمه لمبادرة "لا للتعصب"، مؤكدًا أنها جاءت في وقتها قبل مباراة النهائي الإفريقي الذي سيجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والمقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري على أرض مصر.

وقال اللاعب الدولي السابق إن الوسط الرياضي يحتاج لمثل هذه المبادرات القوية خاصة بعدما أصبح الوسط الرياضي مدججًا بالفتن والإثارة بين جماهير الأندية وبسبب السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وما يحدث عليها من تناحر وتراشق بين الجماهير والمسئولين.

وأشاد "بلال" بالدور القوي الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام في نبذ التعصب والعودة للروح الرياضية و التشجيع المثالي، مشيرًا إلى أن الجميع في النهاية يجتمع على حب مصر واحترام مؤسسات الدولة.

ووجه حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، والمحلل الرياضي بقنوات on time sports، رسالة إلى جماهير القطبين قبل المواجهة المرتقبة والمقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وقال إمام في برنامجه "وان تو" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" :"طول العمر هيفضل فيه تنافس بين الأهلي والزمالك ولكن السوشيال ميديا هي سبب التعصب، الأمر تحول لخوض في الذمم والأعراض وقلة الأدب، ولكن الطبيعي أن العلاقات الراسخة هي التي تدوم وكل الأشخاص زائلون والأهلي والزمالك باقيان".

ودعا الإعلامي أحمد شوبير، حارس النادي الأهلي السابق، إلى نبذ العنف في الكرة المصرية وخاصة بين جماهير القطبين، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات عبر برنامجه على قناة "أون تايم سبورتس": "من غير الطبيعي ولا المقبول الذي يحصل على مدى السنوات الماضية من التعصب بين الجماهير.. خضت أمام الزمالك مباريات كثيرة جوالي 26 لقاء.. فزت في بعض اللقاءات وخسرت في البعض الآخر.. والحياة استمرت ولن تتوقف".

وواصل أحمد شوبير هجومه على بعض البرامج والإعلاميين والضيوف الذي يطلقون تصريحات غير مسئولة تدعو للتعصب والعنف بين الجماهير، قائلًا: "اللي ظهروا على الشاشات الفترة الأخيرة هما اللي وصلونا لكده.. البرامج السوداء والضيوف الذين يطلقون تصريحات غير مسؤولة لركب التريند".

وتابع أحمد شوبير: "أتمنى يكون مباراة النهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك نقطة انطلاق من أجل نبذ التعصب والعنف.. ومن أجل اختفاء تلك الطفيلات من الإعلام الرياضة.. وبقول لأي شخص يحاول يزرع فتنة هناك دولة قوية سوف تتصدى بحزم وقوة".

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