القائم بأعمال رئيس جهاز "النوبارية الجديدة" يتفقد سير العمل بالمنطقة الصناعية الثانية
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كتب- محمد عبدالناصر:
تفقد المهندس مجدي يوسف، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، المنطقة الصناعية الثانية بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال بالمنطقة.
وتابع المهندس مجدى يوسف، أعمال تطوير وصيانة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الطرق داخل المنطقة الصناعية وتمهيد وفتح مداخل المدينة من المنطقة الصناعية.
ثم انتقل رئيس جهاز النوبارية الجديدة، لتفقد الخط الناقل لمياه صرف المدينة إلى مصرف الشجاعة، حيث اكد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل جميع المعوقات فى اسرع وقت.
وفى سياق متصل، أشار يوسف، إلى أنه جارٍ دراسة بعض المقترحات لنقل سوق الجمعة، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من المواطنين لتغيير موقع السوق.
وشدد على الاستمرار والمتابعة لسير العمل بجميع القطاعات بالمنطقتين الصناعية والسكنية، وتوجيه جميع الإدارات المعنية للعمل المستمر لرفع مستوى الخدمات بما يتناسب مع تطوير المواقع داخل مدينة النوبارية الجديدة.
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