​​نائب بـ"الشيوخ": مصر كانت في مقدمة الدول التي تعاملت باحترافية في مواجهة كورونا

أكد اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر كانت في مقدمة دول العالم الناجحة التي تنبهت مبكرًا لمواجهة التداعيات السلبية لمواجهة فيروس كورونا، مشيدًا بالأداء رفيع المستوى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعاونها الصادق مع البنك المركزي المصري في التنفيذ الاحترافي والمهني لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الاقتصاد المصري بجميع قطاعاته.

وقال رسلان في بيان له اليوم السبت، إن أكبر دليل على ذلك تصريحات الاقتصادي والمصرفي الكبير طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، التي أكد فيها أن البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات لدعم الاقتصاد وتخفيف تأثيرات أزمة فيروس كورونا، من خلال خفض الفائدة بنسبة 3% بشكل استثنائي إلى جانب دعم العملاء المتعثرين، وأن القطاع المصرفي منضبط ويعمل وفق منظومة متكاملة للتعامل مع الأزمات.

وأكد رسلان أنه لأول مرة في تاريخ الحياة الاقتصادية المصرية، نرى تعاونًا كبيرًا وتنسيقًا على على أعلى مستوى بين الحكومة والبنك المركزي في مختلف القضايا الاقتصادية والمصرفية، لتشجيع الاستثمار والصناعة والزراعة والسياحة والطيران ومختلف القطاعات بالدولة ومواجهة أي مشكلات اقتصادية تواجه الدولة.