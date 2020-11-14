إحباط تهريب 55 تليفون "آي فون 12" في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 55 هاتفًا محمولًا أخفاها راكب مصري بين طيات ملابسه فور وصوله من الإمارات، لتهريبها من الجمارك وبيعها في الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رحلة رقم 906 القادمة من دبي، اشتبه محمد قنديل مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية حاول استغلال الزحام الشديد بصالة الوصول والخروج مسرعًا بحقائبه، وبالعرض على مصطفى السيد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من محمد يوسف مأمور الجمرك وإبراهيم حسن مدير الحركة لتفتيش الراكب، وتبين وجود 55 هاتفًا محمولًا ماركة "آي فون 12" مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

واتخذت الإجراءات القانونية وتحرر محضر ضبط، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، وإخطار الجهات المختصة.