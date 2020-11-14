إحباط تهريب 55 تليفون "آي فون 12" في مطار القاهرة
كتب- محمد عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 55 هاتفًا محمولًا أخفاها راكب مصري بين طيات ملابسه فور وصوله من الإمارات، لتهريبها من الجمارك وبيعها في الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.
وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رحلة رقم 906 القادمة من دبي، اشتبه محمد قنديل مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية حاول استغلال الزحام الشديد بصالة الوصول والخروج مسرعًا بحقائبه، وبالعرض على مصطفى السيد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من محمد يوسف مأمور الجمرك وإبراهيم حسن مدير الحركة لتفتيش الراكب، وتبين وجود 55 هاتفًا محمولًا ماركة "آي فون 12" مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.
واتخذت الإجراءات القانونية وتحرر محضر ضبط، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، وإخطار الجهات المختصة.
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