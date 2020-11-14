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"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

04:42 م السبت 14 نوفمبر 2020
"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم السبت، إن الشركة ستسيِّر غدًا رحلاتها إلى 46 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 5 آلاف راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (الرياض، تورونتو، القصيم، بيروت، بغداد، أنجامينا، لاجوس، عنتيبي، أبوجا، أبوظبي، لندن، الدمام، باريس، إسطنبول، دبي، أمستردام، كانو، روما، فرانكفورت، لومي، أديس أبابا، ميلانو، جدة، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة)، و٨ رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٣ رحلات شحن جوي.. تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

شركة مصر للطيران فيروس كورونا المطارات المصرية

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