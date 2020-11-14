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توثيق فوتوغرافي.. "الري" تُعيد تأهيل رمز الصداقة المصرية- السوفييتية بجوار السد العالي

03:53 م السبت 14 نوفمبر 2020
توثيق فوتوغرافي.. "الري" تُعيد تأهيل رمز الصداقة المصرية- السوفييتية بجوار السد العالي

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الموارد المائية والري، إن تأهيل رمز الصداقة المصرية- السوفييتية بأسوان الواقع بجوار السد العالي بهدف عمل توثيق فوتوغرافي ومعماري ومساحي للرمز، وكذلك اختبارات معملية للمواد المستخدمة واختبارات حقلية؛ للوقوف على أفضل الأساليب العلاجية لأحجار المبنى ودراسة إنشائية للهيكل والأساس الخرساني، مع ترميم الصور الجدارية وقطع الفسيفساء الجدارية والعناصر المعدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، والمشرف على مكتب الوزير، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أشرف عادل مستشار الهيئة الهندسية، والمهندس سيد عبد ربه استشاري الوزارة للتخطيط العمراني، بخصوص تأهيل رمز الصداقة المصرية- السوفييتية بأسوان الواقع بجوار السد العالي.

ووجه عبد العاطي بضرورة وضع برنامج للصيانة بعد انتهاء أعمال التأهيل؛ بما يسمح بالحفاظ على الرمز بحالة ممتازة لأجيال قادمة.

جدير بالذكر أن رمز الصداقة المصرية- السوفييتية يُعد أحد المزارات السياحية التي يُقبل عليها السائحون من جميع دول العالم؛ لما يقدمه من رؤية بانورامية للسد العالي والمنطقة المحيطة.

السد العالي وزارة الموارد المائية والري أسوان

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