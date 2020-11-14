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وزيرة الثقافة تنعي سعيد الكفراوى: أبرز فرسان القصة القصيرة

03:04 م السبت 14 نوفمبر 2020
وزيرة الثقافة تنعي سعيد الكفراوى: أبرز فرسان القصة القصيرة

وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم

كتب- مصراوي:

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الكاتب والقاص الكبير سعيد الكفراوي الذي غيبه الموت اليوم 14 نوفمبر عن عمر يناهز 81 عاما.

وقالت عبد الدايم: إن الراحل يعد أحد أبرز فرسان القصة القصيرة في مصر والوطن العربي وشكلت أعماله عالما أدبيا خاصا ومتفردا.

يشار إلى أن سعيد الكفراوي ولد عام 1939، بدأ اهتمامه بالأدب في بداية الستينيات مع أبرز أصدقائه جابر عصفور ومحمد المنسي قنديل وصنع الله إبراهيم ونصر حامد أبو زيد ومحمد صالح وفريد أبو سعدة، كان من أشهر الحضور في مجلس نجيب محفوظ على مقهى ريش بالقاهرة، حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2016، كما حصل على جائزة السلطان قابوس في القصة القصيرة عن مجموعته «البغدادية».

إيناس عبد الدايم سعيد الكفراوى وفاة سعيد الكفراوى

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