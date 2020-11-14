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من ماسبيرو.. حسين زين يكشف موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات "النواب"

02:59 م السبت 14 نوفمبر 2020
من ماسبيرو.. حسين زين يكشف موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات "النواب"

حسين زين

كتب- مصراوي:

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في تصريحات لمصراوي، إن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، سيعلن غدًا الأحد في الرابعة عصرًا من مسرح التليفزيون بماسبيرو، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد البت في الطعون على النتائج، وتلقي نتائج الحصر العددي للأصوات بمختلف محافظات المرحلة الثانية الـ13 وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات في الجدول الزمني للعملية الانتخابية، أن الأحد 15 نوفمبر هو أقصى موعد لإعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأجريت عمليات التصويت في المرحلة الثانية بـ 13 محافظة هي: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

حسين زين انتخابات النواب الهيئة الوطنية للإعلام

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