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مدبولي يغادر إلى المنامة لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

02:55 م السبت 14 نوفمبر 2020
مدبولي يغادر إلى المنامة لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة، صباح اليوم السبت، على رأس وفد رفيع المستوى، متوجهًا إلى العاصمة البحرينية المنامة؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين الراحل.

ويُرافق رئيس الوزراء، خلال الزيارة، كل من وزراء: المالية، والاتصالات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيران المدني، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.

ومن المقرر أن ينقل مدبولي، خلال الزيارة، عزاء مصر؛ رئيسًا وحكومة وشعبًا، إلى قيادة وحكومة وشعب البحرين الشقيق.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة

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